«Круг добра» попросил найти альтернативу доставки лекарств авиасообщением

Фонд «Круг добра» попросил поставщиков найти альтернативу доставки лекарств авиасообщением. Участники фармрынка рассматривают все варианты: от наземного транспорта до альтернативных авиамаршрутов.

Фонд «Круг добра» обратился с просьбой к поставщикам найти альтернативу доставки лекарств авиасообщением. Участники фармрынка рассматривают все варианты: от наземного транспорта до альтернативных авиамаршрутов. Об этом сообщается на сайте организации. Как заявил председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко, дети не должны страдать из-за сложной международной обстановки. По его словам, право ребенка на жизнь и здоровье должно быть выше других соображений.

В связи ограничительными мерами со стороны некоторых стран в отношении России «Круг добра» провел предварительные консультации с ведущими поставщиками лекарственных препаратов. Фонд проводит анализ действующих контрактов, оценку возможности сохранить нынешние цены на закупаемые фондом лекарственные препараты для детей с тяжелыми заболеваниями.

Как сообщается на сайте фонда, никто из поставщиков не отказывается от исполнения своих контрактов обязательств, большая часть подтвердила свои обязательства по поставкам.

В январе правительство расширило возможности закупок лекарств для «Круга добра». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 14, по которому для подопечных фонда разрешено закупать зарегистрированные в России препараты до их ввода в гражданский оборот.

В феврале стало известно, что подопечные фонда «Круг добра» после совершеннолетия могут продолжить получать лекарственную терапию. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева, в 2022 году для 80 таких пациентов может быть выделено 3 млрд руб.

Фото: oprf.ru

Артем Косенок

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