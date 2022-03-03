Индийские фармкомпании опасаются ухудшения ситуации с экспортом в Россию и Украину

Российско-украинский кризис и санкции против России со стороны многих западных стран, включая США, могут нанести определенный ущерб индийскому фармацевтическому экспорту, заявили руководители фармацевтической отрасли. Об этом сообщает economictimes.indiatimes.com.

Руководители фармацевтической промышленности обеспокоены тем, что санкции против российских банков могут повлиять на переводы непогашенной торговой дебиторской задолженности из РФ.

Компании Dr Reddy’s и Sun Pharma, которые имеют значительное присутствие как в России, так и в Украине, заявили, что внимательно следят за ситуацией, добавив, что в настоящее время их основной задачей является обеспечение безопасности сотрудников.

«Обеспечение благополучия наших сотрудников является первоочередной задачей, наряду с удовлетворением потребностей пациентов и обеспечением непрерывности бизнеса. Мы внимательно следим за развитием событий и готовимся соответствующим образом», – сказал представитель Dr Reddy’s.

Крупнейший индийский производитель лекарств Sun Pharma, который присутствует в обеих странах, заявил, что «надеется на лучший результат».

По данным Совета по содействию экспорту фармацевтических препаратов (Pharmexcil) при министерстве торговли, Индия экспортировала фармацевтические препараты на сумму 591 млн долларов в Россию и на 182 млн долларов в Украину в 2020-2021 годах.

Динеш Дуа, бывший председатель Pharmexcil и генеральный директор Nectar Lifesciences, сказал, что влияние на экспорт фармацевтической продукции может быть незначительным. Однако, если санкции против России со стороны Запада будут ужесточены, то отрасли может быть трудно вести там какой-либо бизнес, сказал он. У индийских производителей лекарств в прошлом были аналогичные проблемы с Ираном и Венесуэлой.

На Россию приходится 2,4% всего экспорта фармацевтической продукции из страны, а на долю Украины – 0,74%. В 21 финансовом году Индия экспортировала фармацевтические препараты на сумму 24,5 млрд долларов. Доходы Dr Reddy’s из России в 21 финансовом году составили около 1580 крор фунтов стерлингов, или 8,5% от общего дохода.

gxpnews