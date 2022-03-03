Глава Минздрава Архангельской области заявил о рисках срыва поставок импортной медтехники

Министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский сделал заявление о коррекции плана по закупкам медицинского оборудования для региональных клиник. Как он сообщил в ходе заседания областного собрания депутатов, в текущем году регион не сможет приобрести 22 единицы запланированного к поставке медоборудования, в том числе магнитно-резонансный томограф. При этом не должно возникнуть сложностей с поставкой российской медтехники.

«Сегодня, оценивая риски, связанные с рынком иностранного оборудования, мы понимаем, что не сможем приобрести оборудование, которое производится за рубежом. Это в первую очередь аппараты МРТ и портативные аппараты экспресс-определения кардиомаркеров», – цитирует Герштанского Vademecum.

По словам министра, всего на годовую закупку медтехники планируется направить 418 миллионов рублей.

«Остальное дорогостоящее оборудование, которое мы планировали закупить, – флюорографы, маммографы, цифровые рентген-аппараты – отечественного производства, сложностей быть не должно. Там есть элементы конструкций, которые поставляются из-за рубежа, но пока поставщики не говорят о каких-либо рисках», – резюмировал Александр Герштанский.

Как отмечает издание, медоборудование не вошло под санкции, которые США и Евросоюз объявили в феврале 2022 года. Из российских предприятий под них попала госкорпорация «Ростех». Структуры «Ростеха» реализуют проекты по производству и локализации медтехники в России. Речь идет о неонатальном оборудовании, аппаратах искусственной вентиляции легких, ультразвуковых сканерах и других медизделиях.

Минпромторг ранее заявил о готовности РФ к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности.

gxpnews