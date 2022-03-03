Главы биотехнологических компаний США призвали к «отказу от российской промышленности»

Руководители десятков биотехнологических компаний и инвесторы из ведущих венчурных компаний отрасли в минувшие выходные призвали своих глобальных деловых партнеров «отказаться от российской промышленности», пишет американский портал FierceBiotech.

«Руководители призвали биофармацевтические и другие отрасли «прекратить инвестиции в российские компании» и планы по переводу денег в пределах России, отказаться от новых средств из РФ, расторгнуть соглашения о сотрудничестве и обслуживании с компаниями в стране и прекратить торговлю товарами, кроме еды и лекарств», – утверждает издание.

Сообщается, что главы компаний Nkarta, BioMarin, Rubius, atai Life Sciences, Blueprint Medicines, Ovid, Global Blood Therapeutics и десятков других подписали соответствующее письмо. К ним присоединились десятки других лидеров отрасли, занимающих высокие должности. Помимо разработчиков лекарств среди подписавших письмо также фирмы венчурного капитала и другие инвестиционные компании – среди них RA Capital, Atlas Venture и Third Rock Ventures.

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gxpnews