Поставщики лекарств и медизделий по госконтрактам будут работать в «особом режиме»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о мерах для стимулирования фармпроизводства лекарств, а также для исполнения поставщиками обязательств по госзакупкам лекарств и медизделий. «Если они пострадают из-за санкций, то в этом случае до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены», – пояснил премьер. Расширяются возможности закупки лекарств и медизделий по упрощенной процедуре и у единственного поставщика.

«Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период», – отметил Михаил Мишустин.

Правительство получит дополнительные полномочия по оперативному принятию решений в отношении лекарств и медизделий. В частности, планируется наделить правительство правом устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.

«Мы сможем вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям», – подчеркнул Мишустин.

Условия госконтрактов (среди них – предмет, цена, срок, порядок оплаты) могут быть изменены по решению правительства, региона или муниципалитета.

До 31 декабря 2022 года будут действовать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика. Этот механизм можно будет применить в отношении лекарств и медизделий, не имеющих российских аналогов, если единственный производитель не из страны, которая ввела санкции. Также увеличена максимальная сумма закупки лекарств, которые можно приобрести по решению врачебной комиссии у единственного поставщика – с 1 млн до 1,5 млн рублей. Кроме того, Фонд социального страхования сможет закупать у единственного поставщика «технические средства реабилитации и услуги».

Больницы смогут закупать больше нужных медизделий по упрощенной процедуре – через запрос котировок. Этот же порядок можно будет применять в случае закупки лекарств «по решению учредителя», сообщило правительство.

Будут также введены дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.

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