Иностранные компании высказались о перспективе выхода из капитала российских предприятий

Vademecum опросил иностранные компании на предмет того, каким они видят дальнейшее выстраивание взаимоотношений с партнерами из России и рассматривают ли выход из капитала российских предприятий. В Canon Medical Systems не собираются пока выходить из СП с «Р-Фармом», а в Mitsui (акционер того же «Р-Фарма») взяли паузу и оценивают ситуацию, сообщили Vademecum в компаниях. Ранее Правительство РФ решило временно ограничить выход иностранного бизнеса из российских активов. Vademecum опросил иностранные компании на предмет того, каким они видят дальнейшее выстраивание взаимоотношений с партнерами из России и рассматривают ли выход из капитала российских предприятий. В Canon Medical Systems не собираются пока выходить из СП с «Р-Фармом», а в Mitsui (акционер того же «Р-Фарма») взяли паузу и оценивают ситуацию, сообщили Vademecum в компаниях. Ранее Правительство РФ решило временно ограничить выход иностранного бизнеса из российских активов.

Представитель японской корпорации Canon Medical Systems рассказал Vademecum, что сейчас компания не рассматривает возможность выхода из российского бизнеса. От дальнейших комментариев он отказался. «Р-Фарм» создал СП с Canon Medical Systems в июне 2020 года для дистрибуции и сервисного обслуживания медоборудования с перспективой локализации производства. У партнеров – по 50%, инвестиции в уставной капитал составили 800 млн рублей. ООО «Арпи Канон Медикал Системз» в 2020 году заключило госконтракты почти на 114 млн рублей.

Японская Mitsui с 2017 года владеет 10% в группе «Р-Фарм». В корпорации ответили, что оценивают ситуацию. «Мы анализируем все пути развития событий и остаемся в тесном диалоге с правительством Японии и другими акционерами», – пояснил Vademecum представитель Mitsui.

В капитале «Аптечной сети 36,6» есть доля американского аптечного ритейлера Walgreens Boots Alliance. Ее размер на текущий момент неизвестен: последний раз ПАО «Аптечная сеть 36,6» отчитывалось о том, что Walgreens Boots Alliance принадлежит 5,21% ПАО (по итогам третьего квартала 2020 года). В компании на запрос Vademecum не ответили.

В Правительстве РФ 1 марта 2022 года заявили, что подготовили проект документа, временно запрещающего иностранным компаниям выходить из капитала российских предприятий. «В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Vademecum также опросил иностранных фармпроизводителей о перспективах их работы на российском рынке. В AstraZeneca, Sanofi, Stada, Bayer, Gedeon Richter заверили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок. В AstraZeneca для этого создали специальную рабочую группу. В Bayer заявили, что не планируют менять долгосрочную стратегию развития бизнеса в России.

Фото: dexmedical.ru

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