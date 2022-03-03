Иностранные компании высказались о перспективе выхода из капитала российских предприятий

Представитель японской корпорации Canon Medical Systems рассказал Vademecum, что сейчас компания не рассматривает возможность выхода из российского бизнеса. От дальнейших комментариев он отказался. «Р-Фарм» создал СП с Canon Medical Systems в июне 2020 года для дистрибуции и сервисного обслуживания медоборудования с перспективой локализации производства. У партнеров – по 50%, инвестиции в уставной капитал составили 800 млн рублей. ООО «Арпи Канон Медикал Системз» в 2020 году заключило госконтракты почти на 114 млн рублей.
Японская Mitsui с 2017 года владеет 10% в группе «Р-Фарм». В корпорации ответили, что оценивают ситуацию. «Мы анализируем все пути развития событий и остаемся в тесном диалоге с правительством Японии и другими акционерами», – пояснил Vademecum представитель Mitsui.
В капитале «Аптечной сети 36,6» есть доля американского аптечного ритейлера Walgreens Boots Alliance. Ее размер на текущий момент неизвестен: последний раз ПАО «Аптечная сеть 36,6» отчитывалось о том, что Walgreens Boots Alliance принадлежит 5,21% ПАО (по итогам третьего квартала 2020 года). В компании на запрос Vademecum не ответили.
В Правительстве РФ 1 марта 2022 года заявили, что подготовили проект документа, временно запрещающего иностранным компаниям выходить из капитала российских предприятий. «В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Vademecum также опросил иностранных фармпроизводителей о перспективах их работы на российском рынке. В AstraZeneca, Sanofi, Stada, Bayer, Gedeon Richter заверили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок. В AstraZeneca для этого создали специальную рабочую группу. В Bayer заявили, что не планируют менять долгосрочную стратегию развития бизнеса в России.
Фото: dexmedical.ru