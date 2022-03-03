В новые чек-листы Росздравнадзора по проверкам обращения лекарств вошли недействующие акты

Надзорные органы утвердили чек-листы для проведения проверок по обороту лекарств, медизделий, фармдеятельности и санитарному режиму в аптеке, а также по лицензионному контролю за производством лекарств. Среди оцениваемых актов оказались попавшие под «регуляторную гильотину» и отмененные приказы Минздрава.

С 1 марта вступили в силу разработанные надзорными органами для проведения плановых проверок аптек, оптовиков и производителей лекарств списки контрольных вопросов. Соответствующие приказы Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Минпромторга опубликованы на официальном портале правовой информации.

Росздравнадзор включил в приказ от 19.02.2022 №1185 чек-листы для проверок по обороту лекарств. Надзорный орган обобщил для аптек, складов и больниц в отдельных проверочных листах действующие требования по хранению, перевозке, отпуску и реализации лекарств.

В проверочные листы по отпуску и лицензионному контролю фармдеятедьности служба включила отмененные приказы: приказ Минздравсоцразвития 26.08.2010 №735н и приказ Минздрава от 11.07.2017 №403н (отменены с 1 марта с вступлением в силу приказа №1093н) и не вошедшие в «белый список» по «регуляторной гильотине» приказы от 12.02.2007 №110 и от 17.06.2013 №378н. «ФВ» направил запрос в Росздравнадзор.

Чек-листы по контролю за медизделиями утверждены приказом Росздравнадзора от 10.01.2022 №1. В документ вошли списки контрольных вопросов по проверке производства, техобслуживания, перевозки, хранения и т.д.

На предлицензионных проверках по фармдеятельности служба будет использовать оценочные листы, утвержденные приказом от 19.01.2022 № 195. В другом документе от 19.01.2022 №196 закреплены оценочные вопросы для лицензирования деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ. Оценочные лист для лицензирования технического обслуживания медтехники приняты приказом от 30.12.2021 №12536.

Свои чек-листы для проверок санитарно-эпидемиологических требований в аптеках и больницах принял Роспотребнадзор (приказ от 20.01.2022 №18). Круг вопросов для лицензионного контроля производителей лекарств Минпромторг обозначил приказом от 21.02.2022 № 453 .

Таисия Кубрина

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