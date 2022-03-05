Правительство призвало иностранные фармкомпании углублять локализацию производства

Главы Минздрава и Минпромторга обсудили ситуацию в фарминдустрии и возможные меры поддержки отрасли в текущих условиях. Иностранным компаниям, которые не планируют ограничивать свою работу в стране, напомнили о правиле «больше уровень локализации производства внутри страны — больше преференций».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров провели встречу с представителями фармотрасли — производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов. Участники совещания обсудили ситуацию в фарминдустрии и возможные меры поддержки отрасли в текущих условиях.

Глава Минпромторга подчеркнул, что в приоритетах сейчас обеспечить бесперебойную работу фармпроизводств в стране.

«Важно, чтобы необходимая россиянам продукция продолжала производиться, а коллективы предприятий продолжили свою работу. И мы готовы сделать для этого все, что требуется», — отметил Мантуров.

Он добавил, что Россия готова и дальше конструктивно взаимодействовать с теми иностранными компаниями, которые не планируют ограничивать свою работу в стране. Для них, в частности, продолжит действовать правило «больше уровень локализации производства внутри страны — больше преференций».

По их словам, на данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП. Во многом этому поспособствовал «антиковидный» опыт фармацевтической отрасли, подчеркнули участники встречи.

«Для нас сегодня крайне важно бесперебойное поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть», — заявил на встрече министр здравоохранения Мурашко.

Накануне правительство пообещало особый режим работы поставщикам лекарств. Так, в случае если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: minzdrav.gov.ru

Артем Косенок

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