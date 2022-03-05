RNC Pharma сообщила о приросте продаж в сегменте e-comm российской фармрозницы

Аналитики RNC Pharma сообщили о приросте продаж в сегменте e-comm российской фармрозницы. В прошлом году по сравнению с 2020 годом он достиг 53%.

Суммарный объем онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2021 года составил 210 млрд руб. в ценах конечного потребления, включая НДС. Показатель прироста по сравнению с результатами 2020 года достиг 52,7%. Фактически это абсолютный рекорд как для онлайн-канала, так и для всего российского фармретейла, сообщили аналитики RNC Pharma. Отчет компании есть в распоряжении «ФВ».

Динамика по суммарному объему рынка, включая офлайн сегмент, была фактически на порядок ниже. Относительно 2020 года рост рублевого объема продаж был на уровне 5,9%. Причем обеспечивался он практически полностью за счет заметного роста потребления рецептурных препаратов. Продажи ОТС-категории стагнировали, а нелекарственная продукция в офлайн хоть и показала рост, но существенно ниже уровня инфляции.

По итогам 2021 года доля e-comm в общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, достигла 13,4%. При этом организации в пределах ТОР20 обеспечили выручку в размере 179,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Это практически 85,5% от общего объема операций сегмента электронной торговли. Максимальный показатель прироста в 2021 году фиксировался во II квартале, долгосрочная динамика тут превысила 79% в рублях. Но это объяснялось небольшими результатами периода сравнения, на который пришлась первая волна пандемии COVID-19.

Однако и результаты III-IV кварталов прошлого года с точки зрения динамики были вполне выдающимися: показатели прироста в рублях приближались к 62%. Разумеется, подобный результат обеспечивался прежде всего активным развитием онлайн-направления со стороны профильных интересантов. Похоже, крупный фармретейл осознал, что, если революционные изменения изменить на рынке невозможно, лучше их возглавить, и устремился в e-comm, в том числе активно инвестируя в данное направление, отметили аналитики RNC Pharma.

Доля «Аптека.ру», абсолютного лидера фармацевтического e-comm сегмента, по итогам 2021 года составила 3,8% от общего объема российской фармрозницы. В рамках границ условного онлайн-канала организация контролирует 28,2% рынка. И если рублевый объем операций за период показывает умеренную динамику на уровне 18%, то количественный состав сети по итогам года бьет очередные рекорды. На 1 января 2022 года организация объединяла 22 840 аптечных учреждений, всего в нашей стране на этот момент функционировало порядка 71 850 точек, то есть организация объединяет без малого 32% российской розницы. К тому же общее количество аптек компании относительно 1 января 2021 года увеличилось на 6973 объекта.

Второе место в рейтинговой таблице уверенно занимает «Ригла». Структура является одним из лидеров с точки зрения динамики продаж, относительно 2020 года оборот вырос в 3,1 раза. Правда, отставание от лидера с точки зрения выручки тут пока еще кратное (в 3,5 раза), поэтому о смене лидера речь не идет. Абсолютными же рекордсменами с точки зрения динамики в 2021 году стали сеть аптек «Апрель» (рост в 6,5 раз), «ЗдравСити» (в 5,2 раза), а также сеть «Ваша № 1» (в 3,9 раз).

Все перечисленные компании представлены игроками разного формата и масштаба, но объединяет их активное развитие количественного состава. Наиболее широким фронтом тут развивается сервис компании «Протек», по количеству точек «Здравсити» практически догнал «Аптека.ру»: на 1 января 2022 года общее количество точек, присоединившихся к сервису, достигло 19 570. «Апрель» тоже один из лидеров роста, в IV квартале прошлого года сеть перешагнула важный психологический рубеж в 3 тыс. точек, общее количество аптек за год приросло на 1258 объектов. Результаты сети «Ваша № 1» на этом фоне выглядят скромнее, на 1 января 2022 года организация объединяла 70 точек (+6 аптек), зато в конце прошлого года компания вышла на новый для себя рынок Санкт-Петербурга.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2021 года**

№ Аптечная сеть Центральный офис Объем валовых e-comm продаж в 2021 (млрд руб.) Прирост продаж относительно 2020 (%, руб.) Доля1 на розничном-коммерческом фармрынке (ЛП + не ЛП) по итогам 2021 (%, руб.) 1 Аптека.Ру Новосибирск 59,3 18 3,8 2 Ригла Москва 16,8 213 1,1 3 СберЕаптека Москва 13,4 63 0,9 4 ИРИС Москва 9,6 31 0,6 5 АСНА2 Москва 9,2 98 0,6 6 ЗдравСити Москва 9,1 417 0,6 7 Неофарм Москва 8,9 43 0,6 8 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья Новосибирск 6,9 2 0,4 9 Апрель Краснодар 5,8 550 0,4 10 Вита (Самара) Самара 5,6 — 0,4 11 Фармленд Уфа 5,0 89 0,3 12 Здоров.ру Москва 4,8 48 0,3 13 Монастырев.рф Владивосток 4,8 20 0,3 14 Планета Здоровья2 Пермь 4,5 — 0,3 15 Аптечная сеть 36,62 Москва 4,1 10 0,3 16 Аптека-Таймер Пермь 4,1 -31 0,3 17 Имплозия2 Самара 3,8 — 0,2 18 Аптека25.рф Владивосток 1,3 — 0,1 19 Алоэ (Ранее Эдифарм) С.-Петербург 1,2 — 0,1 20 Ваша № 1 Москва 1,2 288 0,1 1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ 2 — экспертная оценка Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* В числе представителей сегмента e-comm учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция. Также в данные объемы не включена выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в стране дженерики

** В рейтинг не включена компания OZON.ru из-за отказа предоставить необходимые для расчета данные

Артем Косенок

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