RNC Pharma сообщила о приросте продаж в сегменте e-comm российской фармрозницы

Аналитики RNC Pharma сообщили о приросте продаж в сегменте e-comm российской фармрозницы. В прошлом году по сравнению с 2020 годом он достиг 53%.
Суммарный объем онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2021 года составил 210 млрд руб. в ценах конечного потребления, включая НДС. Показатель прироста по сравнению с результатами 2020 года достиг 52,7%. Фактически это абсолютный рекорд как для онлайн-канала, так и для всего российского фармретейла, сообщили аналитики RNC Pharma. Отчет компании есть в распоряжении «ФВ».
Динамика по суммарному объему рынка, включая офлайн сегмент, была фактически на порядок ниже. Относительно 2020 года рост рублевого объема продаж был на уровне 5,9%. Причем обеспечивался он практически полностью за счет заметного роста потребления рецептурных препаратов. Продажи ОТС-категории стагнировали, а нелекарственная продукция в офлайн хоть и показала рост, но существенно ниже уровня инфляции.
По итогам 2021 года доля e-comm в общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, достигла 13,4%. При этом организации в пределах ТОР20 обеспечили выручку в размере 179,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Это практически 85,5% от общего объема операций сегмента электронной торговли. Максимальный показатель прироста в 2021 году фиксировался во II квартале, долгосрочная динамика тут превысила 79% в рублях. Но это объяснялось небольшими результатами периода сравнения, на который пришлась первая волна пандемии COVID-19.
Однако и результаты III-IV кварталов прошлого года с точки зрения динамики были вполне выдающимися: показатели прироста в рублях приближались к 62%. Разумеется, подобный результат обеспечивался прежде всего активным развитием онлайн-направления со стороны профильных интересантов. Похоже, крупный фармретейл осознал, что, если революционные изменения изменить на рынке невозможно, лучше их возглавить, и устремился в e-comm, в том числе активно инвестируя в данное направление, отметили аналитики RNC Pharma.
Доля «Аптека.ру», абсолютного лидера фармацевтического e-comm сегмента, по итогам 2021 года составила 3,8% от общего объема российской фармрозницы. В рамках границ условного онлайн-канала организация контролирует 28,2% рынка. И если рублевый объем операций за период показывает умеренную динамику на уровне 18%, то количественный состав сети по итогам года бьет очередные рекорды. На 1 января 2022 года организация объединяла 22 840 аптечных учреждений, всего в нашей стране на этот момент функционировало порядка 71 850 точек, то есть организация объединяет без малого 32% российской розницы. К тому же общее количество аптек компании относительно 1 января 2021 года увеличилось на 6973 объекта.
Второе место в рейтинговой таблице уверенно занимает «Ригла». Структура является одним из лидеров с точки зрения динамики продаж, относительно 2020 года оборот вырос в 3,1 раза. Правда, отставание от лидера с точки зрения выручки тут пока еще кратное (в 3,5 раза), поэтому о смене лидера речь не идет. Абсолютными же рекордсменами с точки зрения динамики в 2021 году стали сеть аптек «Апрель» (рост в 6,5 раз), «ЗдравСити» (в 5,2 раза), а также сеть «Ваша № 1» (в 3,9 раз).
Все перечисленные компании представлены игроками разного формата и масштаба, но объединяет их активное развитие количественного состава. Наиболее широким фронтом тут развивается сервис компании «Протек», по количеству точек «Здравсити» практически догнал «Аптека.ру»: на 1 января 2022 года общее количество точек, присоединившихся к сервису, достигло 19 570. «Апрель» тоже один из лидеров роста, в IV квартале прошлого года сеть перешагнула важный психологический рубеж в 3 тыс. точек, общее количество аптек за год приросло на 1258 объектов. Результаты сети «Ваша № 1» на этом фоне выглядят скромнее, на 1 января 2022 года организация объединяла 70 точек (+6 аптек), зато в конце прошлого года компания вышла на новый для себя рынок Санкт-Петербурга.
ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2021 года**
|№
|Аптечная сеть
|Центральный офис
|Объем валовых e-comm продаж в 2021 (млрд руб.)
|Прирост продаж относительно 2020 (%, руб.)
|Доля1 на розничном-коммерческом фармрынке (ЛП + не ЛП) по итогам 2021 (%, руб.)
|1
|Аптека.Ру
|Новосибирск
|59,3
|18
|3,8
|2
|Ригла
|Москва
|16,8
|213
|1,1
|3
|СберЕаптека
|Москва
|13,4
|63
|0,9
|4
|ИРИС
|Москва
|9,6
|31
|0,6
|5
|АСНА2
|Москва
|9,2
|98
|0,6
|6
|ЗдравСити
|Москва
|9,1
|417
|0,6
|7
|Неофарм
|Москва
|8,9
|43
|0,6
|8
|ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья
|Новосибирск
|6,9
|2
|0,4
|9
|Апрель
|Краснодар
|5,8
|550
|0,4
|10
|Вита (Самара)
|Самара
|5,6
|—
|0,4
|11
|Фармленд
|Уфа
|5,0
|89
|0,3
|12
|Здоров.ру
|Москва
|4,8
|48
|0,3
|13
|Монастырев.рф
|Владивосток
|4,8
|20
|0,3
|14
|Планета Здоровья2
|Пермь
|4,5
|—
|0,3
|15
|Аптечная сеть 36,62
|Москва
|4,1
|10
|0,3
|16
|Аптека-Таймер
|Пермь
|4,1
|-31
|0,3
|17
|Имплозия2
|Самара
|3,8
|—
|0,2
|18
|Аптека25.рф
|Владивосток
|1,3
|—
|0,1
|19
|Алоэ (Ранее Эдифарм)
|С.-Петербург
|1,2
|—
|0,1
|20
|Ваша № 1
|Москва
|1,2
|288
|0,1
|1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
|2 — экспертная оценка
|Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
* В числе представителей сегмента e-comm учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция. Также в данные объемы не включена выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в стране дженерики
** В рейтинг не включена компания OZON.ru из-за отказа предоставить необходимые для расчета данные
Артем Косенок
pharmvestnik