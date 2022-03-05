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RNC Pharma сообщила о приросте продаж в сегменте e-comm российской фармрозницы

Аналитики RNC Pharma сообщили о приросте продаж в сегменте e-comm российской фармрозницы. В прошлом году по сравнению с 2020 годом он достиг 53%.

Суммарный объем онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2021 года составил 210 млрд руб. в ценах конечного потребления, включая НДС. Показатель прироста по сравнению с результатами 2020 года достиг 52,7%. Фактически это абсолютный рекорд как для онлайн-канала, так и для всего российского фармретейла, сообщили аналитики RNC Pharma. Отчет компании есть в распоряжении «ФВ».

Динамика по суммарному объему рынка, включая офлайн сегмент, была фактически на порядок ниже. Относительно 2020 года рост рублевого объема продаж был на уровне 5,9%. Причем обеспечивался он практически полностью за счет заметного роста потребления рецептурных препаратов. Продажи ОТС-категории стагнировали, а нелекарственная продукция в офлайн хоть и показала рост, но существенно ниже уровня инфляции.

По итогам 2021 года доля e-comm в общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, достигла 13,4%. При этом организации в пределах ТОР20 обеспечили выручку в размере 179,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Это практически 85,5% от общего объема операций сегмента электронной торговли. Максимальный показатель прироста в 2021 году фиксировался во II квартале, долгосрочная динамика тут превысила 79% в рублях. Но это объяснялось небольшими результатами периода сравнения, на который пришлась первая волна пандемии COVID-19.

Однако и результаты III-IV кварталов прошлого года с точки зрения динамики были вполне выдающимися: показатели прироста в рублях приближались к 62%. Разумеется, подобный результат обеспечивался прежде всего активным развитием онлайн-направления со стороны профильных интересантов. Похоже, крупный фармретейл осознал, что, если революционные изменения изменить на рынке невозможно, лучше их возглавить, и устремился в e-comm, в том числе активно инвестируя в данное направление, отметили аналитики RNC Pharma.

Доля «Аптека.ру», абсолютного лидера фармацевтического e-comm сегмента, по итогам 2021 года составила 3,8% от общего объема российской фармрозницы. В рамках границ условного онлайн-канала организация контролирует 28,2% рынка. И если рублевый объем операций за период показывает умеренную динамику на уровне 18%, то количественный состав сети по итогам года бьет очередные рекорды. На 1 января 2022 года организация объединяла 22 840 аптечных учреждений, всего в нашей стране на этот момент функционировало порядка 71 850 точек, то есть организация объединяет без малого 32% российской розницы. К тому же общее количество аптек компании относительно 1 января 2021 года увеличилось на 6973 объекта.

Второе место в рейтинговой таблице уверенно занимает «Ригла». Структура является одним из лидеров с точки зрения динамики продаж, относительно 2020 года оборот вырос в 3,1 раза. Правда, отставание от лидера с точки зрения выручки тут пока еще кратное (в 3,5 раза), поэтому о смене лидера речь не идет. Абсолютными же рекордсменами с точки зрения динамики в 2021 году стали сеть аптек «Апрель» (рост в 6,5 раз), «ЗдравСити» (в 5,2 раза), а также сеть «Ваша № 1» (в 3,9 раз).

Все перечисленные компании представлены игроками разного формата и масштаба, но объединяет их активное развитие количественного состава. Наиболее широким фронтом тут развивается сервис компании «Протек», по количеству точек «Здравсити» практически догнал «Аптека.ру»: на 1 января 2022 года общее количество точек, присоединившихся к сервису, достигло 19 570. «Апрель» тоже один из лидеров роста, в IV квартале прошлого года сеть перешагнула важный психологический рубеж в 3 тыс. точек, общее количество аптек за год приросло на 1258 объектов. Результаты сети «Ваша № 1» на этом фоне выглядят скромнее, на 1 января 2022 года организация объединяла 70 точек (+6 аптек), зато в конце прошлого года компания вышла на новый для себя рынок Санкт-Петербурга.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2021 года**

Аптечная сеть Центральный офис Объем валовых e-comm продаж в 2021 (млрд руб.) Прирост продаж относительно 2020 (%, руб.) Доля1 на розничном-коммерческом фармрынке (ЛП + не ЛП) по итогам 2021 (%, руб.)
1 Аптека.Ру Новосибирск 59,3 18 3,8
2 Ригла Москва 16,8 213 1,1
3 СберЕаптека Москва 13,4 63 0,9
4 ИРИС Москва 9,6 31 0,6
5 АСНА2 Москва 9,2 98 0,6
6 ЗдравСити Москва 9,1 417 0,6
7 Неофарм Москва 8,9 43 0,6
8 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья Новосибирск 6,9 2 0,4
9 Апрель Краснодар 5,8 550 0,4
10 Вита (Самара) Самара 5,6 0,4
11 Фармленд Уфа 5,0 89 0,3
12 Здоров.ру Москва 4,8 48 0,3
13 Монастырев.рф Владивосток 4,8 20 0,3
14 Планета Здоровья2 Пермь 4,5 0,3
15 Аптечная сеть 36,62 Москва 4,1 10 0,3
16 Аптека-Таймер Пермь 4,1 -31 0,3
17 Имплозия2 Самара 3,8 0,2
18 Аптека25.рф Владивосток 1,3 0,1
19 Алоэ (Ранее Эдифарм) С.-Петербург 1,2 0,1
20 Ваша № 1 Москва 1,2 288 0,1
1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
2 — экспертная оценка
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* В числе представителей сегмента e-comm учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция. Также в данные объемы не включена выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в стране дженерики

** В рейтинг не включена компания OZON.ru из-за отказа предоставить необходимые для расчета данные

Артем Косенок
pharmvestnik

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4 марта, 2022 | Просмотров: 98