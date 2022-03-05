AbbVie купила за 1 млрд долл. Syndesi и добавила в портфель препараты от когнитивных нарушений

Американский фармацевтический производитель AbbVie объявил о заключении соглашения по приобретению биотехнологической компании Syndesi Therapeutics за 1 млрд долл. В рамках договора AbbVie внесет первоначальный платеж в размере 130 млн долл., а акционеры Syndesi будут иметь право на получение промежуточных выплат в размере до 870 млн долл.

Покупка новой компании предоставила AbbVie портфель препаратов для лечения когнитивных нарушений, вызванных психоневрологическими и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера и депрессивное расстройство. Одним из основных препаратов Syndesi является модулятор белка SV2A, известный под названием SDI-118. По уровню SV2A можно определить общую плотность связей в мозге.

В настоящее время механизм действия небольшой молекулы изучается в ходе фазы Ib-испытаний. Исследователи пытаются проверить его способность повышать синаптическую пластичность у пациентов с когнитивными нарушениями. Синаптическая пластичность считается основным свойством синапсов, с помощью которого человек способен запоминать информацию и учиться чему-то новому.

В ближайшее время планируется организовать исследования с участием 60 пожилых пациентов с когнитивными нарушениями.

Компания Syndesi была основана в 2017 году в рамках сотрудничества между бельгийской UCB и группой международных инвесторов для дальнейшей разработки новых модуляторов SV2A, которые были первоначально обнаружены UCB. Бельгийский производитель лекарств выдал лицензию SDI-118 компании Syndesi в 2018 году.

UCB уже реализовала два препарата-модулятора SV2A Keppra (levetiracetam) и Briviact (brivaracetam). Однако Syndesi заявила, что ее лекарственное средство способно «регулировать функцию SV2A особым образом», улучшая когнитивные способности пациентов.

Владимир Заболотских

pharmvestnik