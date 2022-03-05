Правительство предложило привязать курс валют к ценам на ЖНВЛП

Правительство предложило включить изменение курса валют в критерии при установке предельных цен на ЖНВЛП. Могут измениться и правила закупки лекарств у единственного поставщика. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Правительство России предложило включить изменение курса валют в критерии при установке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Соответствующий документ размещен на сайте Госдумы.

Кроме того, медицинские организации смогут закупать по упрощенной процедуре лекарства, расходные материалы и медицинские изделия. Фонд социального страхования сможет приобретать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.

Законопроект повышает максимальную сумму закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии — с 1 млн до 1,5 млн руб. Кроме того, у единственного поставщика можно будет закупать препараты и медицинские изделия, не имеющие российского аналога, но при условии, что производитель не из страны, которая ввела санкции против России.

Также предусматривается возможность «изменить существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и пр.) по решению правительства, региона или муниципалитета», а до конца года — дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и аннулирования штрафов за неисполнение контракта.

Накануне правительство пообещало особый режим работы поставщикам лекарств. Так, в случае если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Артем Косенок

pharmvestnik