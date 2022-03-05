«Валента Фарм» зарегистрировала пероральный препарат для пациентов с легким течением COVID-19

Регудостоверение на Атериксен (1-[2-(1-Метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион) было выдано 28 февраля. Препарат зарегистрирован по ускоренной процедуре. «Валента Фарм» сообщила, что Атериксен будет применяться в упреждающей противовоспалительной терапии при коронавирусной инфекции. В инструкции к препарату указано, что он показан для лечения COVID-19 легкого течения. Регудостоверение на Атериксен (1-[2-(1-Метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион) было выдано 28 февраля. Препарат зарегистрирован по ускоренной процедуре. «Валента Фарм» сообщила, что Атериксен будет применяться в упреждающей противовоспалительной терапии при коронавирусной инфекции. В инструкции к препарату указано, что он показан для лечения COVID-19 легкого течения.

В ходе клинических исследований с участием более 500 человек применение Атериксена привело к снижению числа госпитализаций на 80% у амбулаторных пациентов с COVID-19. В инструкции указаны результаты только доклинических исследований.

Согласно схемам рекомендаций Минздрава по лечению, профилактике и диагностике COVID-19, препараты, предотвращающие развитие воспалительной реакции, применяются только в стационаре. Левилимаб, олокизумаб, тофацитиниб, барицитиниб, тоцилизумаб, сарилумаб, анакинра – инъекционные препараты. Атериксен выпускается в таблетках.

Молекула XC221, примененная в основе Атериксена, разработана резидентом «Сколково» – компанией «Фарминтерпрайсез», принадлежащей Владимиру Небольсину. Препарат разрабатывался для терапии гриппа и ОРВИ, поэтому первые клинические исследования прошли еще до пандемии – в 2017 году. В 2020 году возник дополнительный интерес к молекуле, говорил в интервью изданию «Коммерсант Наука» Небольсин. Тогда, по его словам, к исследованиям подключилась «Валента Фарм», сейчас выступающая держателем регудостоверения на препарат.

Небольсин участвует в капитале других компаний совместно с акционерами «Валенты Фарм» – например, «Ингафарм» и «Фьюжн Фарма».

Субстанция для Атериксена делается чешской компанией Alven Laboratories, другие стадии производства закреплены за Обнинской химико-фармацевтической компанией.

«Валента Фарм» испытывает против COVID-19 и другой свой препарат – Ингавирин. Сейчас идет III фаза исследований эффективности и безопасности лекарства.