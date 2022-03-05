Мурашко и Мантуров встретились с представителями фармацевтического бизнеса

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретились с представителями фармацевтической отрасли – производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«В рамках совещания участники обсудили ситуацию в фарминдустрии и возможные меры поддержки отрасли в текущих условиях. На встрече отметили, что на данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП: по словам участников, во многом этому поспособствовал «антиковидный» опыт фармацевтической отрасли», – говорится в сообщении.

Как заявил Мурашко, сейчас особое значение имеет обеспечение стабильных поставок лекарств.

«Для нас сегодня крайне важно бесперебойное поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть», – сказал глава Минздрава РФ.

По словам Дениса Мантурова, в приоритете – обеспечение бесперебойной работы фармпроизводств в стране.

«Важно, чтобы необходимая россиянам продукция продолжала производиться, а коллективы предприятий продолжили свою работу. И мы готовы сделать для этого все, что требуется», – подчеркнул Мантуров.

Он добавил, что Россия готова к продолжению конструктивного взаимодействия с иностранными компаниями, не планирующими ограничивать свою работу. Для них, в частности, продолжает действовать правило «больше уровень локализации производства внутри страны – больше преференций».

Как стало известно ранее, кабмин получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств.

gxpnews