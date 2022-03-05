В России применили CAR-T в первой линии терапии взрослого пациента

НМИЦ гематологии и НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева совместно провели CAR-T-терапию пациенту с лимфомой клеток мантийной зоны (вариант В-клеточной неходжкинской лимфомы). Это первый в России опыт использования CAR-T в качестве первой линии (после таргетной терапии) у взрослого пациента. В США в настоящее время проходит аналогичное клиническое исследование для оценки эффективности CAR-T при крупноклеточной В-клеточной лимфоме высокого риска.

Как рассказали в НМИЦ гематологии, 68-летний пациент поступил с коморбидностью и был оперативно направлен в реанимацию. «Мы обнаружили 1,5 млн лейкоцитов при нормальных значениях от 5 до 8 тысяч мкл. Так как это жизнеугрожающая ситуация, пациента сразу госпитализировали, очень быстро выполнили обследование, диагностировали лимфому из клеток мантийной зоны, так называемый бластоидный вариант, – это крайне агрессивное течение. В дальнейшем нашли генетические поломки, связанные с абсолютной резистентностью к стандартной химиотерапии», – рассказал заведующий отделением интенсивной высокодозной химиотерапии лимфом НМИЦ гематологии Евгений Звонков.

У пациента была выявлена мутация в гене ТР53, поэтому сначала была проведена таргетная терапия ибрутинибом и венетоклаксом. «Практически через неделю от опухоли практически ничего не осталось, вместо 1,5 млн лейкоцитов стало 700, а селезенка, размер которой был 30 см, стала нормальной, восстановились тромбоциты и гемоглобин. <…> Мы решили обратиться в Центр Рогачева и применить CAR-T-клеточную терапию в качестве консолидации – закрепления эффекта», – пояснил Звонков.

Это стало возможным, потому что в НМИЦ ДГОИ уже несколько лет проводится CAR-T-терапия детей с лимфобластным лейкозом и В-клеточной лимфомой (пролечено более 60 пациентов). Использовать метод для взрослых пациентов намерены в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Кроме того, пока на этапе научного изыскания находится применение CAR-T для терапии солидной опухоли – рака яичников. В НМИЦ гематологии считают, что этот случай может стать началом выхода в ниши, где CAR-T может быть максимально эффективным методом, так как на третьей и четвертой линиях терапии T-клетки уже значительно повреждены предыдущими курсами химиотерапевтического лечения.

Этот тезис подтверждается клиническим исследованием ZUMA-12, которое проводится компанией Gilead. Промежуточные результаты свидетельствуют, что использование Yescarta (axicabtagene ciloleucel) при крупноклеточной В-клеточной лимфоме высокого риска позволяет достигать объективного ответа у 85% пациентов. Пока препарат одобрен FDA для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной крупноклеточной В-клеточной лимфомой после двух или более линий терапии.

Помимо «академических» CAR-T-продуктов, то есть полученных и применяемых в пределах научной медорганизации, есть и коммерческие. В России ни один такой препарат пока не зарегистрирован. Компания Novartis в июне 2021 года подала досье на регистрацию Kymriah по правилам Евразийского экономического союза. Озвучивались планы выхода на российский рынок разработки J&J, которая недавно была зарегистрирована для терапии множественной миеломы в США.

В России CAR-T подпадает под требования законодательства о биомедицинских клеточных продуктах, что осложняет их выход на рынок. В начале 2022 года появился законопроект, предполагающий изменения в нормативно-правовой базе, которые призваны снизить существующие барьеры. Кроме того, на фоне санкций в отношении РФ появился законопроект, согласно которому правительство сможет утвердить особенности обращения и особые условия регистрации БМКП. При этом сохраняется вопрос стоимости этого метода лечения. Установленная в мире цена за проведение терапии препаратом от Novartis – $475 тысяч, «академические» продукты в российских НМИЦ оцениваются в сумму около 2,2 млн рублей за случай лечения. В НМИЦ ДГОИ пациенты проходят такую терапию за счет благотворительных фондов.

Фото: НМИЦ гематологии

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