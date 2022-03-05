СМИ сообщили о возможной приостановке маркировки товаров

Правительство России рассматривает возможность приостановки маркировки товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника из разных сфер потребительского рынка. План разрабатывается в рамках поддержки экономики под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Источник издания в аппарате правительства подтвердил, что такой вопрос рассматривается, но окончательное решение, по его словам, не принято.

«Предложение вынесено на рассмотрение правительства в рамках снижения нагрузки на бизнес, оно будет рассмотрено до 15 марта 2022 года», — рассказал источник на розничном рынке.

Источники также сообщили, что обязательные для бизнеса этапы маркировки, включая маркировку упакованной воды и молочной продукции, предлагается перенести на год. Также Минпромторг предлагает ввести мораторий на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке. Если маркировка будет остановлена, ее оператор получит компенсацию за период простоя. В ЦРПТ от комментариев отказались. РБК направил запрос в Минпромторг и аппарат правительства. Издание не уточняет, коснется ли отмена маркировки всех видов продукции, включая лекарственные препараты.

Накануне правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые предусматривают поддержку фармацевтической отрасли. Так, предложено привязать курс валют к ценам на ЖНВЛП. Могут измениться и правила закупки лекарств у единственного поставщика.

2 марта в ходе совещания с кабмином премьер-министр Михаил Мишустин пообещал особый режим работы поставщикам. Так, в случае если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены. Он также анонсировал пакет других мер для помощи бизнесу, пострадавшему от санкций.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. До 1 июля 2021 года был введен упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот (схема 702). Аптечные и медицинские организации имели право реализовывать их, не дожидаясь подтверждения поставщика. В феврале 2022 года упрощенная схема маркировки лекарств стала бессрочной.

1 марта Минпромторг предложил начать обязательную маркировку российских биологически активных добавок с 1 октября 2022 года. На импортные товары это правило будет распространяться с 1 ноября.

Фото: Екатерина Погонцева

Артем Косенок

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