Мурашко сообщил о продолжении работы российских и иностранных фармпроизводителей

Заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не было, российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы, заявил глава Минздрава. По его словам, в стране сформированы запасы лекарств.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России сформированы запасы лекарств. По его словам, заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало, российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы.

Контракты по некоторым лекарственным препаратам заключены на 2—3 года, что дает уверенность в стабильности поставок, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. «В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств. По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2—3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибьюторов», — сказал Мурашко.

Он также заявил, что будет создана межведомственная рабочая группа для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медизделиями в период санкций, в том числе за счет внесения изменений в нормативную базу. Решение принято на совещании, в котором приняли участие представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.

Фото: Минздрав

Ринат Васбеев

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