Минздрав исключил из реестра «Клопидогрел Плюс» из-за неподтверждения госрегистрации

Минздрав отменил государственную регистрацию восьми препаратов. Среди них числится антиагрегантное средство «Клопидогрел Плюс» от компании «Северная звезда». В документе указано, что регистрацию данного препарата отменили в связи с неподтвержением госрегистрации.

Минздрав сообщил об отмене государственной регистрации восьми препаратов. Информация об этом была размещена на портале Госреестра лекарственных средств 04.03.2022.

Из реестра исключен лекарственный препарат:

«Клопидогрел Плюс» (ацетилсалициловая кислота + клопидогрел ), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг+75 мг, производитель НАО «Северная звезда» (Россия), РУ – ЛП-004093 от 23.01.2017, выдано НАО «Северная звезда».

В документе указано: препарат исключен из реестра в связи с неподтвержением государственной регистрации лекарственного препарата по результатам экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения ЛП.

По данным AlphaRM в 2021 году в госпитальном сегменте «Клопидогрел Плюс» компании «Северная звезда» закупили 535 упаковок на сумму 514,5 тыс. руб. В 2022 году закупок данного бренда пока не зафиксировано. В розничном сегменте за последние несколько лет препарат не продавался.

Регуляторные решения в отношении других семи лекарств вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц. Из обращения отозваны:

«Эпитерра» (Леветирацетам), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг, 1000 мг, производитель «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль), РУ — ЛП-002104 от 17.06.2013 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль); «Эпитерра Лонг» (Леветирацетам), таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, 750 мг, производитель «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль), РУ — ЛП-003814 от 31.08.2016, выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль); «Триметазидин» (триметазидин), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, производитель АО «Татхимфармпрепараты» (Россия), РУ — ЛСР-003152/10 от 13.04.2010 выдано АО «Татхимфармпрепараты» (Россия); «Римекор МВ» (триметазидин), таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой, 35 мг, производитель «Фарма Старт» (Украина), РУ — ЛП-000826 от 07.10.2011 выдано АО «Нижфарм» (Россия); «Полифан» (лигнин гидролизный), порошок для приема внутрь, производитель АО «АВВА РУС» (Россия), РУ — Р N001944/01 от 30.10.2008 выдано АО «АВВА РУС» (Россия); «Кардиостатин» (ловастатин), таблетки, 20 мг, производитель ООО «Хемофарм» (Россия), РУ — Р N002573/01 от 24.12.2008 выдано АО «Нижфарм» (Россия). «Калумид» (бикалутамид), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, производитель ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), РУ — ЛС-000199 от 11.03.2010 выдано ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия).

Вероника Догузова

pharmvestnik