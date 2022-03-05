Фармассоциации попросили упростить ввод лекарств в гражданский оборот

Крупнейшие ассоциации производителей препаратов обратились в Госдуму и правительство с просьбой упростить процедуру ввода лекарств в гражданский оборот. Соответствующее письмо есть в распоряжении «ФВ». Обращение подписали Ассоциация российских фармацевтических производителей, AIPM, Союз профессиональных фармацевтических организаций, Национальная ассоциация производителей фармпродукции и медизделий «АПФ».

Они просят дополнить проект федерального закона №80712-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ накануне был внесен правительством и находится на рассмотрении в Госдуме. Он предусматривает поддержку фармацевтической отрасли. Фармассоциации объясняют свою инициативу логистическими и другими экономическими ограничениями.

«В этой связи предлагаем дополнить статью 9 законопроекта и внести изменения в федеральный закон от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», дополнив статью 52.1 частью 11 следующего содержания: «11. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот, в том числе в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов, в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера»», — сообщается в письме.

2 марта в ходе совещания с кабмином премьер-министр Михаил Мишустин пообещал особый режим работы поставщикам. Так, в случае если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены. Он также анонсировал пакет других мер для помощи бизнесу, пострадавшему от санкций.

Артем Косенок

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