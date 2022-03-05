ВОЗ добавила молнупиравир в список рекомендаций для лечения COVID-19

ВОЗ добавила в рекомендацию по лечению COVID-19 molnupiravir от компании MSD. Организация советует назначать его только пациентам с нетяжелой формой COVID-19 с высоким риском госпитализации.

ВОЗ обновила свои рекомендации по лечению COVID-19, включив в них условную рекомендацию по применению monupiravir от MSD (в США и Канаде — Merck&Co) для лечения болезни.

Molnupiravir станет первым пероральным противовирусным препаратом, включенным в рекомендации по лечению COVID-19. Поскольку это новое средство, данных о его безопасности пока что мало, и ВОЗ рекомендует внимательно относиться к его безопасности и исследовать потенциальные побочные эффекты и последствия.

Из-за этих опасений и недостатка данных molnupiravir следует назначать только пациентам с нетяжелой формой COVID-19 с высоким риском госпитализации, отмечает ВОЗ. Как правило, это люди, не получавшие прививки от COVID-19, пожилые люди, люди с иммунодефицитом и люди с хроническими заболеваниями.

Препарат также не следует назначать детям, а также беременным и кормящим женщинам. Люди, принимающие molnupiravir, должны соблюдать меры контрацепции, а системы здравоохранения должны обеспечивать доступ к тестированию на беременность и противозачаточным средствам в местах оказания медицинской помощи.

Molnupiravir принимается под наблюдением врача по четыре таблетки два раза в день в течение пяти дней. С момента появления симптомов препарат принимается пять дней.

Рекомендации основаны на новых данных шести рандомизированных контролируемых исследований с участием почти пяти тыс. пациентов. На данный момент это самый большой набор данных об этом препарате.

Наряду с рекомендацией по molnupiravir, обновление текущих рекомендаций ВОЗ по терапевтическим средствам также включает информацию о комбинации моноклональных антителах casirivimab и imdevimab от Regeneron. Основываясь на доказательствах того, что эта комбинация лекарств неэффективна против вызывающего озабоченность варианта Омикрон, ВОЗ теперь рекомендует назначать ее только тогда, когда инфекция вызвана другим вариантом.

Николай Соколов

pharmvestnik