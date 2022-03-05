Минпромторг отрицает возможную приостановку маркировки товаров

В Минпромторге сообщили, что не рассматривают вопрос о приостановке маркировки товаров. По мнению ведомства, в этом нет необходимости, так как процедура хорошо себя зарекомендовала. Ранее СМИ сообщили, что в правительстве рассматривают этот вопрос.

В Минпромторге России сообщили ТАСС, что не рассматривают вопрос о приостановке маркировки товаров. По мнению ведомства, в этом нет необходимости, так как процедура за эти годы хорошо себя зарекомендовала.

«Поскольку маркировка функционирует уже более трех лет и зарекомендовала себя как эффективное средство по борьбе с контрафактной продукцией, вопрос о приостановке маркировки Минпромторгом России в настоящее время не рассматривается», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники из разных сфер потребительского рынка сообщил, что правительство рассматривает возможность приостановки маркировки товаров. Собеседник издания в аппарате правительства подтвердил, что такой вопрос рассматривается, но окончательное решение, по его словам, не принято. Издание не уточнило, коснется ли отмена маркировки всех видов продукции, включая лекарственные препараты.

Между тем, у производителей уже возникают проблемы с поставкой финского картона, который используют для упаковки препаратов, сообщил «ФВ» генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. В связи с этим, по словам Дмитриева, могут возникнуть и проблемы с нанесением маркировки. «Чернила и картон для нанесения маркировки зарубежные. И мы очень опасаемся, что на нашем картоне это будет расползаться. По крайне мере до запуска системы, когда мы пробовали разные картоны, с ним были большие проблемы», — пояснил Дмитриев

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. До 1 июля 2021 года был введен упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот (схема 702). Аптечные и медицинские организации имели право реализовывать их, не дожидаясь подтверждения поставщика. В феврале 2022 года упрощенная схема маркировки лекарств стала бессрочной.

1 марта Минпромторг предложил начать обязательную маркировку российских биологически активных добавок с 1 октября 2022 года. На импортные товары это правило будет распространяться с 1 ноября.

Фото: Екатерина Погонцева

Артем Косенок

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