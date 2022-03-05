ФАС согласовала предельную отпускную цену на «ЭпиВакКорону-Н»

ФАС согласовала и установила цену на вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Стоимость одной дозы оказалась ниже, чем цена на дозу «ЭпиВакКороны», но дороже «Спутника Лайт».

Федеральная антимонопольная служба сообщила о согласовании предельной отпускной цены на вакцину «ЭпиВакКорона-Н». Она снижена относительно ранее разработанной центром «Вектор» вакцины «ЭпиВакКорона» и составляет 372,21 руб. за 1 дозу. Зарегистрированная цена на «ЭпиВакКорона» составляет 421,01 руб. за 1 дозу. Об этом говорится в сообщении ФАС в Telegram.

Предельная отпускная цена на однодозную вакцину «Спутник Лайт» составляет 342,36 руб., а цена двухдозной вакцины «Спутник V» установлена в размере 866,81 руб.

Минздрав России зарегистрировал вакцину против COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» 26 августа. Эта вакцина создана на основе пептидных антигенов. Форма выпуска — суспензия для внутримышечного введения.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов объяснял, почему было принято решение разработать модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н». В препаратах используются одинаковые действующие вещества, но синтезируются они по-разному.

«Была сложность в синтезе третьего пептида. На выходе его получалось значительно меньше, чем первых двух при тех же самых условиях производства. Поэтому мы и были ограничены в количестве доз. Применяя все форматы масштабирования, мы вышли только на 1 млн доз в месяц. А когда попробовали соединить второй и третий пептиды, такой проблемы не возникло», — заявил Максютов.

Фото: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Ринат Васбеев

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