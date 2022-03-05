Дмитрий Морозов возглавил совет директоров BIOCAD

Генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов перешел на должность председателя совета директоров компании. Его место занял Дмитрий Сивокоз.
Генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов перешел на должность председателя совета директоров компании. В новой должности он сосредоточится на стратегических вопросах развития предприятия. Ряд направлени будет продолжать курировать лично. Кресло гендиректора BIOCAD занял вице-президент по маркетингу, продажам и доступу на рынок компании Дмитрий Сивокоз. Об этом «ФВ» сообщила пресс-служба компании.
Дмитрий Морозов работал на различных должностях в BIOCAD с 2002 года: был председателем совета директоров, директором по развитию бизнеса, генеральным директором (в 2002-2004 годах, затем вновь занял пост в 2012 году).
Фото: BIOCAD
Артем Косенок
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