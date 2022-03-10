Рекрутеры не фиксируют резкого падения спроса на персонал

Активность работодателей на рынке труда продолжает оставаться на прежнем уровне. Спрос на кадры в ответственных за импортозамещение отраслях сохранится, прогнозируют рекрутеры.

Индекс рекрутинговой активности работодателей* держится на уровне прошлого года, говорится в обзоре «Рынок труда: итоги недели и прогнозы» рекрутингового сервиса SuperJob от 6 марта.

Пока работает инерция: большой спрос на кадры не может в одночасье смениться резким падением, поясняют авторы исследования. Во многих отраслях, в первую очередь ответственных за импортозамещение, спрос останется на высоком уровне.

Работодатели будут активно искать и «хантить» прежде всего профессионалов, а компании — стремиться удерживать таких сотрудников от смены работы. Поэтому зарплаты будут расти (это подтвердил каждый пятый опрошенный SuperJob работодатель), но у всех — разными темпами, прогнозируют эксперты.

Как следует из результатов опроса (проведен 2–4 марта), массовые сокращения сейчас планирует лишь 1 из 100 работодателей, это обычный для рынка труда уровень. Работодатели хорошо помнят, каково это — искать персонал на дефицитном рынке. Однако сложная рыночная ситуация может быть традиционно использована компаниями как повод для избавления от неэффективных сотрудников. Об оптимизации численности персонала рассказали 7% представителей предприятий и организаций.

В кризисные времена компании традиционно избавляются от неэффективных и удерживают лучших. Всеобщая оптимизация численности персонала не за горами, полагают эксперты SuperJob.

*Индекс активности работодателей учитывает:

— количество работодателей, ведущих подбор персонала,

— количество активных вакансий,

— количество приглашений на собеседование.

Наталья Маскина

pharmvestnik