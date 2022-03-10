«Р-Фарм» получил принудительную лицензию на ремдесивир

Правительство выдало «Р-Фарм» принудительную лицензию на препарат от COVID-19 с действующим веществом ремдесивир. Патенты на лекарство принадлежат Gilead. Лицензия действует до 31 декабря 2022 года.

«Р-Фарм» разрешили производить ремдесивир без согласия патентообладателя — Gilead Sciences. Премьер-министр Михаил Мишустин соответствующее распоряжение №429-р подписал 5 марта 2022 года. Это вторая принудительная лицензия на препарат, первая еще в конце 2020 года выдана «Фармасинтезу» и продлена в 2022 году.

Согласно документу, «Р-Фарм» разрешено использовать изобретения, охраняемые евразийскими патентами №EA025252, №EA025311 и №EA029712, которые принадлежат компании «Гайлид Сайэнсиз», патентами №EA020659, №EA032239 и №EA038141 компании «Джилид Сайэнс», а также патентом №EA028742 компании «Джилид Фармассет».

Принудительная ицензия выдана в связи «с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан» в соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса. Срок действия лицензии – 31 декабря 2022 года.

В распоряжении ничего не говорится о необходимости уведомления правообладателя и о компенсации. В распоряжении, касающемся «Фармасинтеза», сообщалось, что Минздрав должен уведомить патентообладателей об использовании изобретений без их согласия. Минпромторг должен обеспечить контроль за выплатой компенсации российской компанией в соответствии с определенной правительством методикой. Согласно Постановлению Правительства РФ № 1767 от 18.10.2021, компенсация за использование изобретения по принудительной лицензии составляет 0,5% от выручки.

«Р-Фарм» зарегистрировал «Ремдесивир» 15 декабря 2021 года, а в конце января 2022 года цену на него – 3,84 тыс. руб. (без НДС) за упаковку. Препарат «Фармасинтез» стоит 7,4 тыс.

Елена Калиновская

pharmvestnik