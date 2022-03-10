Онлайн-ритейл предложил прописать нормы блокировки продавцов БАД

Представители онлайн-торговли предложили прописать нормы внесудебной блокировки продавцов запрещенных БАД. Они опасаются, что ограничения коснутся не только нарушителей, но и маркетплейсы, где они размещаются.

Онлайн-ритейл предложил прописать регламентируемые нормы внесудебной блокировки продавцов запрещенных биологически активных добавок. Они опасаются, что ограничения коснутся не только нарушителей, но и весь ресурс и приложение маркетплейса, а не только одной страницы, на которой есть предложение купить БАД. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов во время совещания. В нем приняли участие представители крупнейших маркетплейсов, Ассоциация независимых аптек, саморегулируемая организация «Союз производителей БАД», а также Роспотребнадзор и Роскомнадзор.

«Кроме того, представители отрасли предлагают прописать регламентируемые нормы процедуры блокировки, а также усовершенствовать единый реестр свидетельств о государственной регистрации, чтобы обращение к нему было автоматическим, четким и быстродоступным», — отметил Неверов.

По его словам, было принято решение зафиксировать договоренности в проект постановления Госдумы при принятии законопроекта в первом чтении, а также рекомендовать Роспотребнадзору проработать проект нормативных актов.

О том, что депутаты разработали проект по внесудебной блокировке сайтов продавцов запрещенных БАД, стало известно в мае 2021 года. Уже в июне он был внесен в Госдуму. Разработкой документа занимались депутаты Александр Петров и Сергей Неверов. Поправки предусматривают возможность внесудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложения о розничной торговле биологически активными добавками к пище (в том числе дистанционным способом), розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.

Артем Косенок

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