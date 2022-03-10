Московское УФАС выдало предупреждения дистрибьюторам о прекращении продажи препарата «Драстоп»

Московское УФАС выдало предупреждения компаниям ФК «Пульс» (Московская область) и «Здоровье № 1» (Краснодарский край) о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о реализации препарата «Драстоп».

Московское УФАС предупредило ООО «ФК Пульс» и ООО «Здоровье № 1» о необходимости прекратить продавать препарат «Драстоп» (регистрационное удостоверение № ЛП-003472). Товар произведен с нарушением исключительного права ООО «Диамед-фарма» на изобретение, говорится в соответствующих предупреждениях, которые опубликованы в базе решений и правовых актов ФАС.

В декабре 2020 года ФАС выдала предписание «Трокас Фарма» и «Гротекс» о прекращении введения в гражданский оборот препаратов «Драстоп» и «Артогистан», изготовленных с нарушением патентных прав (принадлежат «Диамед-фарма»). «Трокас Фарма» обжаловала это решение. Представители компании настаивали, что показатель вязкости хондроитина сульфата натрия в их лекарстве отличается от того, который описан в изобретении. Но Арбитражный суд Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам оставили предписание в силе.

Однако СИП указал, что «Трокас Фарма» «не лишена права вводить в гражданский оборот указанный лекарственный препарат с характеристической вязкостью хондроитина сульфата натрия, отличной от соответствующего количественного параметра, указанного в первом независимом пункте формулы изобретения третьего лица».

Тем не менее в феврале этого года московское УФАС оштрафовало «Трокас Фарма» на 100 тыс. руб. за то, что компания продолжила вводить в гражданский оборот этот препарат, тем самым не исполнив предписание.

«Довод ООО «Трокас Фарма» о том, что предписание распространяется исключительно на серии препарата «Драстоп», упомянутые в решении, является несостоятельным, поскольку из формулировки предписания следует, что оно относится к любым образцам препарата «Драстоп», вводимым в гражданский оборот с нарушением исключительных прав на изобретение по патенту, вне зависимости от серии», — говорится в постановлении московского УФАС от 3 февраля 2022 года.

Предупреждения дистрибьюторам подлежат исполнению в течение 20 календарных дней с даты его получения.

Екатерина Погонцева

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