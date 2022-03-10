Кабмин утвердил правила сделок с иностранными компаниями из недружественных России стран

Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будет одобрять правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Постановление, которое устанавливает такой порядок, подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании», – говорится в сообщении.

На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может быть выдано разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения.

«Главная цель этой работы – обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления. Отдельным распоряжением Михаил Мишустин расширил состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В нее включены представители Центрального банка и администрации президента», – отметили в пресс-службе.

gxpnews