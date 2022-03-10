В Госдуме предложили создать госкорпорацию по обеспечению лекарственными препаратами

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил создать в России государственную компанию по лекарственному обеспечению. Она бы взяла на себя вопросы регулирования фармрынка и госзакупок медикаментов, заявил Леонов в интервью «Думе ТВ».

«Одно из решений — государственная корпорация по лекарственному обеспечению. Я думаю, что этой темой необходимо особенно озаботиться, и это как предложение правительству. Потому что госзакупки лекарственных препаратов, производство лекарственных препаратов, контроль за тем, какие препараты у нас есть, каких — нет, где их закупать — это должен быть централизованный орган, который решал бы все эти вопросы по логистике и производству», — отметил депутат.

Сергей Леонов рассказал, что сегодня прикладываются большие усилия правительством для производства жизненно важных препаратов на территории страны.

«У нас в список жизненно важных лекарственных препаратов включены 788 лекарств. 641 препарат мы производим на территории РФ. У нас локализованы производства. Есть полный цикл — это порядка 350 препаратов, где мы даже субстанции не закупаем. Поэтому в этом смысле Минпромторг делает большие усилия для того, чтобы заменить остальные фармпрепараты, которые мы завозим из-за рубежа», — пояснил он.

По словам зампредседателя комитета, правительство делает все возможные шаги для развития импортозамещения лекарственных препаратов.

gxpnews