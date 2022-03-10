«Единая Россия» предложила национализировать производства ушедших из России компаний

Решение ряда западных компаний закрыть свой бизнес в Российской Федерации – это предумышленное банкротство. «Единая Россия» предлагает национализировать их производства, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. Некоторые из них объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий. Из последних об этом заявили финские Valio и Paulig, накануне – Fazer», – цитирует Турчака пресс-служба «Единой России».

Как он заявил, во всех случаях речь идет о чисто политическом решении.

«Такие действия западных компаний – не что иное, как предумышленное банкротство. «Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине», – сказал Турчак.

Кабмин утвердил правила сделок с иностранными компаниями из недружественных России стран.

gxpnews