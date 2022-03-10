Пермские ученые создали основу для новых препаратов против нарушений обмена веществ

Сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ, Пермский Политех) создали растительную субстанцию, которая может стать основой для новых препаратов для профилактики и лечения людей с нарушениями обмена веществ и пациентов с диабетом II типа.

Растительные препараты используются для профилактики и лечения нарушений обмена веществ, которые возникают из-за сахарного диабета II типа. Авторы работы усовершенствовали технологию переработки (ферментирования) биомассы для таких лекарств за счет добавления в нее бактерии рода Lactobacillus, которые расширяют полезные свойства препаратов.

В качестве сырья биотехнологи использовали листья лопуха, которые содержат полисахарид инулин. Он способен понижать сахар и холестерин в крови и способствовать развитию кишечной микрофлоры, которая влияет на обмен веществ и состояние иммунитета.

«Микроорганизмы перерабатывают часть растительных веществ и обогащают продукт метаболитами: витаминами, экзополисахаридами, короткоцепочечными жирными кислотами и другими полезными веществами. Химические соединения растительного сырья и продукты обмена веществ бактерий могут оказывать синергетический эффект на организм человека», — считает профессор кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

В вузе отметили, что авторы получили патент на технологию. Исследователи считают, что полученную основу можно использовать в создании новых растительных гипогликемических препаратов.

gxpnews