«СоюзФарма» предложила ввести налоговые льготы для аптек

«СоюзФарма» разработала пакет инициатив по поддержке малых и средних аптечных предприятий. В частности, ассоциация предлагает ввести для них налоговые льготы.

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» разработала пакет инициатив по поддержке малых и средних предприятий этой отрасли. В частности, предлагается ввести для них налоговые льготы, а также повысить пороги применения упрощенной системы налогообложения до 600 млн руб. Пакет инициатив «СоюзФарма» направила в Госдуму, «Опору России», а также ряд других министерств и ведомств. Документ имеется в распоряжении «ФВ».

«Налоговую ставку по УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» (предусмотренную ч.2 ст.346.20 НК РФ) необходимо снизить, установив ее в размере 6%, а размер НДФЛ (ст.224 НК РФ) уменьшить до 2%. Перечисленные меры помогут сохранить малые и средние предприятия, а следовательно, и рабочие места», — сообщила «СоюзФарма».

Ассоциация предлагает пересмотреть в сторону увеличения размеры оптовых и розничных надбавок к предельным отпускным ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. На долю таких лекарств приходится около 60% аптечного ассортимента, и при сегодняшних значениях наценок рентабельность работы аптеки с этой категорией препаратов становится отрицательной. Поэтому велик риск закрытия аптечных организаций, в особенности небольших, пояснили в «СоюзФарме».

«СоюзФарма» считает необходимым установить соразмерно оправданный предельный допустимый размер процентной ставки за услуги эквайринга для субъектов МСП — в частности для аптек. По данным ассоциации, их стоимость составляет от 1,7 до 2,5% с каждой оплаты. Также снизить нагрузку поможет пересмотр требований к перерегистрации и модернизации контрольно-кассовой техники (в особенности к замене фискальных накопителей), программному обеспечению ККТ и выполнению сопутствующих работ.

«В настоящее время наблюдается и ряд проблем, связанных с высокой административной нагрузкой на малые и средние предприятия. Поэтому важно обеспечить информационную открытость в области проведения прокурорских проверок в отношении субъектов предпринимательства и обязательное согласование проведения таких контрольно-надзорных органов прокуратуры с профессиональным сообществом (саморегулируемой организацией)», — добавили в ассоциации.

Накануне Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекарственного обеспечения. Среди нововведений — возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП.

5 марта в Росздравнадзоре предложили упростить регистрацию фармацевтических товаров. Правило хотят распространить на продукцию, которая может стать дефицитной.

Артем Косенок

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