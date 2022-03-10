В Канаде Pfizer отзывает препарат от артериального давления из-за канцерогенных примесей

Канадское подразделение Pfizer отзывает с рынка все партии препарата Accuretic для борьбы с высоким артериальным давлением. В лекарственном средстве обнаружили канцерогенные вещества. Регулятор заявил, что «временный» прием отозванных средств не представляет прямого риска для здоровья.

Канадское подразделение Pfizer отозвало с рынка все партии препарата Accuretic против высокого артериального давления из-за наличия в них высоких уровней нитрозамина. По сообщению Министерства здравоохранения Канады, отозваны будут восемь партий Accuretic. Об этом пишет FiercePharma.

Информация об изъятии продукта появилась спустя три дня после того, как Pfizer Canada заявила об отзыве 15 партий другого лекарственного средства от кровяного давления, Inderal, из-за аналогичных проблем с примесями нитрозаминов.

Нитрозамины, безвредные в низких концентрациях, могут встречаться в различных продуктах питания, питьевой воде и воздухе. Они могут вызывать рак при длительном воздействии на организм в высоких концентрациях. Министерство здравоохранения Канады отмечает, что для такого исхода нужно употреблять их «каждый день в течение 70 лет».

Канадский медицинский регулятор заявил, что «временный» прием отозванных средств Pfizer не представляет прямого риска для здоровья. Пациенты могут продолжать принимать Accuretic в соответствии с предписаниями, возвращать препарат в аптеку не нужно. Однако им следует поговорить с врачом об альтернативных вариантах лечения, пишет Министерство здравоохранения Канады.

Канадский Минздрав работает над тем, чтобы справиться с ситуацией с примесями нитрозаминов с лета 2018 года. Компаниям было поручено проинспектировать свои производственные процессы и протестировать продукты, если такой анализ выявит нитрозамины.

Избыточный уровень нитрозаминов также стал причиной прошлогоднего отзыва препарата «Чампикс» (в США – Chantix, в Европе — Champix) от Pfizer. В июне компания приостановила глобальное распространение лекарства против курения. К сентябрю компания отозвала все партии препарата в дозах 0,5 мг и 1 мг в США.

Николай Соколов

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