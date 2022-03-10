Росздравнадзор намерен упростить регистрацию фармпродукции

В Росздравнадзоре предложили упростить регистрацию фармацевтических товаров. Правило хотят распространить на продукцию, которая может стать дефицитной.

В Росздравнадзоре предложили установить особенности регистрации медизделий, по которым может возникнуть дефицит. Также служба намерена упростить внесение изменений в досье лекарств, когда меняются незначительный компонент в их составе или дозировка препарата. Об этом сообщил зам. руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков на совещании в Совете Федерации, пишет «Российская газета».

Так, служба предлагает сформировать типовые программы испытаний для медизделий. В ряде случаев их можно будет провести на заводе без обращения в специальные аккредитованные лаборатории. Для выпуска на рынок препарата в новой дозировке или с новым компонентом производителю не нужно будет испытывать его как новый.

«Планируем максимально упростить замену компонентов по лекарствам, которые могут быть особенно востребованы», — отметил Павлюков.

В Росздравнадзоре сообщили, что пока никто из иностранных производителей не отказался от поставок в Россию, однако есть проблемы с доставкой препаратов и проведением платежей.

Накануне Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекарственного обеспечения. Среди нововведений — возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП.

Также 4 марта СМИ сообщили, что правительство рассматривает вопрос приостановки маркировки товаров. Однако в Минпромторге отрицают эту информацию. По мнению ведомства, в этом нет необходимости, так как процедура хорошо себя зарекомендовала.

Артем Косенок

pharmvestnik