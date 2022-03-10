«Платиновая унция» представила шорт-лист лучших производителей лекарств

Жюри конкурса «Платиновая унция» определило основных претендентов на победу в подноминации «Производитель лекарственных средств». В короткий список попали пять компаний.

Экспертное жюри XXII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» определило основных претендентов на победу в подноминации «Производитель лекарственных средств» (номинация «Компания года»). В шорт-лист вошли пять компаний: Bayer, «Биокад», Pfizer, «Р-Фарм» и «Фармстандарт». Об этом было объявлено на втором заседании оргкомитета конкурса. Пресс-релиз есть в распоряжении «ФВ».

Компании Bayer, Pfizer и «Фармстандарт» в прошлом году также были среди номинантов. Кроме того, Bayer первенствовала в этой номинации на протяжении четырех последних лет.

Полный список номинантов можно найти здесь.

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные издания рынка фармакологии, генеральные директора фармацевтических компаний.

Номинации «Платиновой унции» по итогам 2021 года распределены по пяти категориям, в том числе «Компания года» (подноминации: производитель, дистрибьютор, аптечная сеть, e-commerce), «Препарат года» (рецептурный и безрецептурный), «Проект года» (бизнес-проект, социальный проект и digital-проект), «Динамика года» (компания года по поставкам в коммерческий сектор, компания года по поставкам в государственный сектор; препарат года в государственном секторе, препарат года в розничном сегменте, лонч года), «Сделка года».

Второй этап голосования, стартовавший 14 февраля, продлится до 25 марта. После чего результаты конкурса будут отправлены на аудит. Подробная информация о конкурсе на сайте uncia.ru.

Артем Косенок

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