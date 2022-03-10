Правительство упростило процедуру закупок медизделий

В России упростили процедуру госзакупок медицинских изделий. Организации смогут приобретать их через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок. Так же будет введен мониторинг цен на медизделия.

Правительство приняло постановление № 297 от 06.03.2022, которым упрощает процедуру закупок медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Речь идет о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Медицинские организации смогут приобретать еще больше таких изделий по упрощенной схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок. Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой, повышается с 3 млн до 50 млн руб. Также увеличивается годовой объем закупок медицинских изделий по упрощенной схеме – с 100 млн до 750 млн руб.

Минздрав совместно с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут вести мониторинг цен на такие медицинские изделия.

Также премьер-министр подписал постановление о временном запрете на вывоз иностранных медицинских изделий. Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. Временный запрет распространяется также на товары, которые были помещены под таможенные процедуры до вступления в силу постановления.

Госдума 4 марта приняла сразу в трех чтениях законопроект, которым в ряд документов вносятся поправки, предусматривающие обеспечение устойчивого экономического развития в условиях санкций. В документе предусмотрен особый режим работы для поставщиков, когда по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при его исполнении возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, которые делают его исполнение невозможным.

Фото: government.ru

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