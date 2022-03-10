Центр лекобеспечения закупит противовирусные и антимикробные лекарства

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 11 аукционов на поставку ряда антибактериальных и противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед. руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Левофлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 750 мг
|3 255 951,00
|5,20
|16 930 945,20
|14.03.2022
|2
|Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
|2 456 052,00
|3,05
|7 490 958,60
|14.03.2022
|3
|Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг
|3 549 583,00
|3,60
|12 778 498,80
|14.03.2022
|4
|Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл
|14 857 400,00
|0,76
|11 291 624,00
|14.03.2022
|5
|Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250 мг
|2 176 047,00
|3,81
|8 290 739,07
|14.03.2022
|6
|Теризидон, капсулы, 150 мг
|296 236,00
|26,51
|7 853 216,36
|14.03.2022
|7
|Теризидон, капсулы, 250 мг
|1 093 123,00
|69,65
|76 136 016,95
|14.03.2022
|8
|Теризидон, капсулы, 300 мг
|1 266 964,00
|83,58
|105 892 851,12
|14.03.2022
|9
|Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|288 200,00
|396,00
|114 127 200,00
|14.03.2022
|10
|Саквинавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг
|715 766,00
|65,85
|47 133 191,10
|14.03.2022
|11
|Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг
|159 319,00
|2,97
|473 177,43
|14.03.2022