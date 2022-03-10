Центр лекобеспечения закупит противовирусные и антимикробные лекарства

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 11 аукционов на поставку ряда антибактериальных и противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед. руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок 1 Левофлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 750 мг 3 255 951,00 5,20 16 930 945,20 14.03.2022 2 Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг 2 456 052,00 3,05 7 490 958,60 14.03.2022 3 Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг 3 549 583,00 3,60 12 778 498,80 14.03.2022 4 Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл 14 857 400,00 0,76 11 291 624,00 14.03.2022 5 Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250 мг 2 176 047,00 3,81 8 290 739,07 14.03.2022 6 Теризидон, капсулы, 150 мг 296 236,00 26,51 7 853 216,36 14.03.2022 7 Теризидон, капсулы, 250 мг 1 093 123,00 69,65 76 136 016,95 14.03.2022 8 Теризидон, капсулы, 300 мг 1 266 964,00 83,58 105 892 851,12 14.03.2022 9 Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 288 200,00 396,00 114 127 200,00 14.03.2022 10 Саквинавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг 715 766,00 65,85 47 133 191,10 14.03.2022 11 Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг 159 319,00 2,97 473 177,43 14.03.2022