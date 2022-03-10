Финансовый директор Bluebird bio уходит в отставку на фоне проблем в компании

Финансовый директор Bluebird bio уйдет в отставку на фоне растущих опасений по поводу финансовой стабильности компании. На днях компания предупредила инвесторов о том, что сомневается в своей способности оставаться платежеспособной в течение следующих 12 месяцев.

Финансовый директор Bluebird bio Джина Консильман уйдет в отставку на фоне проблем в компании, пишет BioPharmaDive. Она покинет компанию в апреле, ее место займет Джейсон Коул, который с ноября является коммерческим директором компании.

Последнее время Bluebird bio испытывает проблемы с продажами генных терапий в Европе, компании пришлось прекратить там свою деятельность. В то же время подача заявок на новые лекартсва в регулирующие органы США была отложена.

Bluebird обещала, что принятое в прошлом году решение о разделении компании на две части и выделении онкологического бизнеса в отдельное подразделение поможет исправить ситуацию. Однако пока что проблемы сохраняются, и сейчас будущее производителя зависит от одобрения в США генных терапий beti-cel and eli-cel.

Если они получат одобрение в установленные сроки, эти терапии станут третьим и четвертым генными препаратами для лечения наследственных заболеваний, появившимися на рынке в США, после Luxturna от Roche и «Золгенсма» от Novartis.

Потенциально они могут помочь пациентам с двумя наследственными состояниями, бета-талассемией с нарушением крови и церебральной адренолейкодистрофией со смертельным исходом.

Bluebird сможет установить высокие цены на обе терапии, поскольку они предназначены для однократного применения и стабилизации состояния пациентов, которым в ином случае могут потребоваться многочисленные и дорогостоящие медицинские операции. Для примера, Novartis продает «Золгенсма» более чем за 2 млн долл., а Roche берет за Luxturna 850 тыс. долл.

Тем не менее в США не так много пациентов, страдающих этими заболеваниями, а в ходе испытаний терапий от Bluebird у некоторых пациентов развился рак костного мозга, известный как миелодиспластический синдром. Так что будущее компании все еще находится под вопросом, отмечает издание.

Фото: Bluebird bio

Николай Соколов

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