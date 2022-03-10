В Минпромторге сообщили о запасах ЖНВЛП и сырья на год

В Минпромторге заявили, что запасов ЖНВЛП и сырья для них в России хватит на срок до года. Совместно с Минтрансом ведомство работает над решением логистических проблем.

В Минпромторге заявили, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) и сырья для них в России хватит на срок «до года». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше 25% от продаж за 2021 год.

Минпромторг и Минтранс работают над решением логистических проблем, возникших «абсолютно у всех производителей во всех отраслях». При этом фармацевтическая отрасль находится в приоритете, подчеркнули в ведомстве.

«Ведется работа по поиску альтернативных логистических операторов, новых коридоров поставок. По имеющейся информации, некоторые производители уже сумели пересмотреть привычные логистические цепочки и наладить поставки необходимых субстанций и расходных материалов», — отметили в Минпромторге.

В Минпромторге заявили, что Минздрав разрабатывает проект постановления правительства, регулирующий внесение изменений в регистрационное досье на лекарства в части замены фармсубстанций и другого сырья. Также ведомство напомнило о программах Фонда развития промышленности для поддержки фармпредприятий.

Ранее производители попросили Минпромторг рассмотреть предложения по поддержке производства лекарств в условиях международных ограничений. В частности, проводить ежегодную индексацию цен на ЖНВЛП исходя не из прогнозируемого, а из фактического уровня инфляции. Также производители предложили ввести оперативные инструменты пересмотра цен на такие препараты, чтобы предотвратить возникновение дефицита.

Артем Косенок

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