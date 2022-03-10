Правительство обнулило компенсации владельцам патентов из недружественных стран. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Правительство разрешило не выплачивать компенсации владельцам патентов из недружественных стран. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее Постановление Правительства РФ № 299 от 06.03.2022.
Изменения внесены в методику определения компенсаций, которые выплачиваются правообладателю изобретения, если оно используется при решении использовать изобретение без его согласия.
«В отношении патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении юридических и физических лиц недружественные действия, размер компенсации составляет 0% фактической выручки лица, которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя», — говорится в документе.
7 марта правительство утвердило список недружественных стран. В него вошли США, Канада, страны Евросоюза и ряд других государств.
4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекарственного обеспечения. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом. Так, согласно изменениям, правительство сможет устанавливать перечень товаров (групп товаров), «в отношении которых не могут применяться положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы». Как пояснил «ФВ» патентный поверенный Алексей Михайлов, это значит, что правительство сможет приостанавливать защиту интеллектуальных прав на целые категории товаров.
Артем Косенок
pharmvestnik