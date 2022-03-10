Правительство обнулило компенсации владельцам патентов из недружественных стран

Правительство обнулило компенсации владельцам патентов из недружественных стран. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Правительство разрешило не выплачивать компенсации владельцам патентов из недружественных стран. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее Постановление Правительства РФ № 299 от 06.03.2022.

Изменения внесены в методику определения компенсаций, которые выплачиваются правообладателю изобретения, если оно используется при решении использовать изобретение без его согласия.

«В отношении патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении юридических и физических лиц недружественные действия, размер компенсации составляет 0% фактической выручки лица, которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя», — говорится в документе.

7 марта правительство утвердило список недружественных стран. В него вошли США, Канада, страны Евросоюза и ряд других государств.

4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекарственного обеспечения. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом. Так, согласно изменениям, правительство сможет устанавливать перечень товаров (групп товаров), «в отношении которых не могут применяться положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы». Как пояснил «ФВ» патентный поверенный Алексей Михайлов, это значит, что правительство сможет приостанавливать защиту интеллектуальных прав на целые категории товаров.

Артем Косенок

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