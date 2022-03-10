«Платиновая унция» объявила претендентов на победу среди фармдистрибьюторов

Оргкомитет конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» объявил претендентов на победу в номинации «Дистрибьютор лекарственных средств». В числе финалистов пять компаний.

Оргкомитет XXII Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» объявил претендентов на победу в номинации «Дистрибьютор лекарственных средств». На финишную прямую вышли пять компаний: «Гранд Капитал», «Катрен», «Протек», «Пульс», «Р-Фарм». Эти же компании первенствовали в номинации и по итогам прошлого года. В 2021 году «Платиновая унция» в дистрибьюторском секторе была присуждена компании «Пульс».

Номинация «Дистрибьютор лекарственных средств» входит в категорию «Компания года», которая также включает номинации «Производитель лекарственных средств», «Аптечная сеть года» и «E-commerce».

Полный список номинантов можно найти здесь.

Елена Григорьева

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