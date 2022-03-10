СМИ сообщили о возможном дефиците чековой ленты в аптеках

Бизнес может столкнуться с нехваткой чековой ленты, сообщили производители и аптечные сети. Справиться с дефицитом могут помочь электронные чеки.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о серьезном подорожании чековой ленты. Она начала исчезать в аптеках. Эту информацию изданию подтвердили гендиректор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Они связывают это с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций против России.

По словам Филиппова, запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны. Помимо этого, чековая лента подорожала в 3,6 раза — до 250 руб. за рулон. Текущих запасов в «Ригле» хватит на один квартал, за этот период аптеки только Московской области расходуют около 45 тыс. рулонов. Если же сохранится ажиотажный спрос и выручка будет превышать обычные для этого периода значения, запасы закончатся раньше, отметил он.

С такой же проблемой столкнулась и другая аптечная сеть, чье название издание не указывает: лента существенно подорожала, а основной поставщик не может отгрузить ее в достаточном объеме. Компания нашла альтернативу, но чековой ленты хватит лишь на три месяца, сказал источник «Ведомостям». По прогнозу Синатова, бизнес столкнется с серьезным дефицитом чековой ленты уже в апреле.

В то же время управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что действующая редакция 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» приравнивает электронный чек к бумажному. Поэтому чек не обязательно печатать. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что выходом из ситуации может стать переход на электронные чеки. По его словам, для этого правительству нужно будет принять нормативный документ, который обеспечит приоритет электронного чека перед бумажным.

ФНС и Минпромторг не ответили на запросы «Ведомостей». Другие крупные аптечные сети, ретейлеры, поставщики и производители чековых лент также не стали комментировать ситуацию.

Артем Косенок

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