Производители обратились к Минпромторгу по вопросу рисков сокращения производства субстанций

Производители просят Минпромторг рассмотреть предложения по поддержке производства лекарств в условиях международных ограничений. Среди идей к рассмотрению: оперативные инструменты пересмотра цен на ЖНВЛП, льготные условия для сотрудников компаний и сокращение налоговых проверок.

Производители обратились к Минпромторгу с рядом предложений по поддержке производства препаратов и фармсубстанций. Соответствующее письмо (есть в распоряжении «ФВ») Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) направила первому заместителю министра промышленности и торговли Василию Осьмакову.

В частности производители предлагают внедрить порядок максимально оперативного внесения изменений в регистрационные досье препаратов, т.е временно предусмотреть уведомительный порядок. Эту просьбу в ассоциации объясняют возникающей необходимостью нахождения новых поставщиков фармсубстанций, вспомогательных веществ, упаковочных материалов и средств дозирования.

АФПЕАЭС считает важным оказать поддержку в оперативном устранении возникших логистических барьеров, блокирующих ввоз лекарственных препаратов и иной жизненно необходимой продукции в Российскую Федерацию как наземным, так и воздушным транспортом. Ассоциация также предлагает ускорить введение правила «второй лишний».

Что касается формирования цен на ЖНВЛП, члены ассоциации предлагают проводить ежегодную индексацию цен на такие препараты исходя не из прогнозируемого, а из фактического уровня инфляции.

Ассоциация предлагает рассмотреть возможность оперативного использования инструментов пересмотра цен на товары из перечня ЖНВЛП для предотвращения возникновения дефицита препаратов. Производители также считают необходимым отменить штраф за неисполнение обязательств организации — получателя субсидии на период 2022—2023 годов, если это неисполнение связано с введенными международными ограничениями.

Кроме того, компании просят рассмотреть возможность предоставления производителям фармацевтических субстанций долгосрочных целевых инвестиционных кредитов (сроком от 5 лет) под 1—3% годовых для осуществления локализации производства на территории России лекарственных препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, а также возможность направления данных финансовых средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и проведение необходимых исследований и на закупку оборудования.

В письме для Минпромторга представлена консолидированная позиция всех членов организации, отметил «ФВ» председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин. «Для ответственного бизнеса, особенно для фармы, важно критически и трезво оценивать ситуацию, взаимодействовать с правительством, партнерами, вместе искать решения возникающих проблем. Мы придерживаемся политики открытости, в том числе при взаимодействии с регуляторами. С нашей стороны было бы неправильно отрицать наличие сложностей, с которыми мы столкнулись», — пояснил Кедрин.

В целях удержания высококвалифицированных специалистов производители просят ввести особые нормы для сотрудников предприятий: рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки для работников (со ставкой не выше 5%) и предоставить отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников компаний на период работы.

Ассоциация также считает нужным освободить производителей лекарств и фармсубстанций от проверок контрольными налоговыми органами на следующие три года и разработать комплекс мер, направленных на поддержку освоения российскими производителями лекарственных препаратов новых рынков сбыта за рубежом.

К тому же, по мнению ассоциации, важно рассмотреть идею распространения условий программы «Противодействие эпидемиологическим заболеваниям» Фонда развития промышленности (ФРП) на весь перечень ЖНВЛП. Программа специализируется на льготном финансировании организаций, готовых обеспечить выпуск критически важной продукции для диагностики и лечения эпидемиологических заболеваний. «Для возможности ускорения получения льготного займа на приобретение необходимого сырья и материалов необходимо предоставить финансово устойчивым частным компаниям такие же условия обеспечения, которые предоставляются государственным корпорациям», — следует из письма.

2 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил об особом режиме работы для поставщиков. В случае если компании, поставляющие препараты и медицинские изделия в рамках контрактной системы, пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены, пояснял он. Соответствующий проект и ряд других изменений были приняты 4 марта.

Руслан Мавлиханов

Маргарита Грошева

pharmvestnik