Отечественная фарминдустрия столкнулась с нехваткой импортного сырья

Европейские производители фармсубстанций практически полностью прекратили поставлять сырье в Россию, а Китай и Индия, на долю которых приходится около 80% от общего объема импортируемого сырья, столкнулись с логистическими проблемами. Запасов у отечественных компаний осталось не более чем на шесть месяцев, утверждают представители фармотрасли. Европейские производители фармсубстанций практически полностью прекратили поставлять сырье в Россию, а Китай и Индия, на долю которых приходится около 80% от общего объема импортируемого сырья, столкнулись с логистическими проблемами. Запасов у отечественных компаний осталось не более чем на шесть месяцев, утверждают представители фармотрасли.

По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, запасов фармсубстанций у производителей хватит на шесть месяцев. Об этом же сроке говорит и главный исполнительный директор «Озон Хелскеа» Андрей Горшков. Однако он отмечает, что если ажиотажный спрос на препараты сохранится, этот период может сократиться до трех месяцев. В Минпромторге утверждают, что запасов лекарств из перечня ЖНВЛП и сырья для их производства в России хватит на срок «до года».

На фоне скачка курса валют в России импортные субстанции за последние 10 дней подорожали на 30–35%. По данным RNC Pharma, порядка 80–85% отечественных препаратов производится из импортных фармсубстанций. По итогам 2021 года 76,7% сырья ввозилось из Китая и Индии, а 19,7% – из стран ЕС. Всего в прошлом году было импортировано 15,8 тысячи тонн фармсубстанций на 195,4 млрд рублей.

Поставщики продукции из Индии и Китая столкнулись с логистическими трудностями. Например, из-за сбоев в работе DHL и FedEx в России замедлились поставки стандартных образцов – веществ, которые используются для контроля качества лекарственных средств. Ввиду логистических проблем международные спонсоры, CRO и медорганизации ранее оказались вынуждены приостановить набор пациентов для участия в клинических исследованиях.

Есть проблемы и с оплатой поставок. «Мы несколько дней пытались разблокировать платеж в долларах, который проводил один китайский банк. В итоге наши контрагенты получили средства только через неделю», – рассказал президент «Активного компонента» Александр Семенов.

Рост себестоимости производства отразится на ценах на лекарства. Госдума 4 марта сразу в трех чтениях приняла законопроект, предполагающий возможность учета курса валют при установке предельных цен на препараты из перечня ЖНВЛП.

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