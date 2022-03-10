Объем выпуска лекарств в Москве вырос на 68%

В мэрии Москвы сообщили об увеличении объемов выпуска лекарственных средств. В 2021 году они выросли почти на 68% по сравнению с 2020 годом.

Объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился в 2021 году в Москве на 67,7% по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Столичные предприятия обрабатывающей промышленности продолжают стабильно наращивать объемы выпуска. Среди них особенно выделяются важные для города и жителей направления, в частности выпуск лекарств. <…> Во многом такой рост обусловлен поддержкой города промышленных фармацевтических предприятий и технологическим развитием производств», — рассказал заместитель мэра.

По его словам, предприятия не только обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств в городе, но и создают существенные запасы востребованных препаратов.

«Всего в городе работают около 80 производителей фармацевтической отрасли, а численность работников этих организаций составляет 14,8 тысячи человек. Объем отгруженных предприятиями товаров за 2021 год составил 345,2 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2020 году», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В феврале Росстат опубликовал отчет о промышленном производстве в 2021 году. Отмечается, что выпуск лекарств и применяемых в медицинских целях материалов показал в 2021 году рост в 11,5% по сравнению с 2020 годом.

4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекарственного обеспечения. Среди нововведений — возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом.

Фото: мэрия Москвы

Артем Косенок

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