В России ввели временный запрет на вывоз иностранных медицинских изделий

Правительство запретило экспорт из страны иностранных медизделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ № 302 от 06.03.2022 о временном запрете на вывоз иностранных медицинских изделий. Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. Временный запрет распространяется также на товары, которые были помещены под таможенные процедуры до вступления в силу постановления.

«Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также в России упростили процедуру госзакупок медицинских изделий. Организации смогут приобретать их через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок. Так же будет введен мониторинг цен на медизделия.

Госдума 4 марта приняла сразу в трех чтениях законопроект, которым в ряд документов вносятся поправки, предусматривающие обеспечение устойчивого экономического развития в условиях санкций. В документе предусмотрен особый режим работы для поставщиков, когда по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при его исполнении возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, которые делают его исполнение невозможным.

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