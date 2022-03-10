В НМИЦ радиологии проведут лечение радиосиновэктомии собственным радиофармпрепаратом

В НМИЦ радиологии выполнят радионуклидное лечение хронического синовита коленного сустава с применением препарата, содержащего радиоизотоп рений-188. Это первая процедура подобного рода, которая выполнена с использованием радиофармпрепарата (РФЛП), синтезированного и изготовленного в России.

Специалисты МРНЦ им. А.Ф. Цыба (филиал НМИЦ радиологии) 10 марта проведут процедуру радионуклидного лечения хронического синовита коленного сустава (радиосиновэктомии) с применением РФЛП. Препарат содержит радиоизотоп рений-188 (188Re), разработан и изготовлен в городе Обнинске Калужской области. Об этом сообщил «Медвестник».

С 2000 года радиосиновэктомия с РФЛП на основе коллоидного золота-198 стала в России недоступна в связи с прекращением производства отечественного препарата. За последние несколько лет в НМИЦ радиологии разработан и уже прошел доклинические испытания РФЛП «МСА 5-10 мкм, 188Re». Он более совершенный по сравнению с препаратом на основе коллоидного золота-198.

В сообщении отмечается также, что созданный совместно с Физико-энергетическим институтом им. А.И. Лейпунского компактный генератор рения-188 ГРЕН-1, с использованием которого синтезируется данный РФЛП, дает возможность тиражирование этого метода в отдаленных регионах страны. После проведения клинических исследований в 2021—2023 годах метод будет зарегистрирован Минздравом. После чего большое число центров смогут оказывать такую помощь больным.

Фото: НМИЦ радиологии

Артем Косенок

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