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Препарат «Сандостатин Лар» компании Novartis исключен из ГРЛС

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение отменить государственную регистрацию и исключить из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) лекарственный препарат «Сандостатин® ЛАР».

Сандостатин® ЛАР, регистрационное удостоверение П N012891/01 от 07.12.2007 г. выдано Новартис Фарма АГ, Швейцария, МНН Октреотид – микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения, 10 мг, 20 мг, 30 мг.  Производитель – Новартис Фарма Штейн АГ, Швейцария. Фармакотерапевтическая группа: соматостатин (синтетический аналог).

Основание – подача уполномоченным юридическим лицом ООО «Новартис Фарма», Россия заявления об отмене государственной регистрации ЛП.

Ранее была отменена госрегистрация восьми лекарственных препаратов.

gxpnews

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10 марта, 2022 | Просмотров: 111