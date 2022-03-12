«Фармасинтез» в рейтингах по итогам 2021 года Центр лекобеспечения закупит противовирусные и антимикробные лекарства » Препарат «Сандостатин Лар» компании Novartis исключен из ГРЛС Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение отменить государственную регистрацию и исключить из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) лекарственный препарат «Сандостатин® ЛАР». Сандостатин® ЛАР, регистрационное удостоверение П N012891/01 от 07.12.2007 г. выдано Новартис Фарма АГ, Швейцария, МНН Октреотид – микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения, 10 мг, 20 мг, 30 мг. Производитель – Новартис Фарма Штейн АГ, Швейцария. Фармакотерапевтическая группа: соматостатин (синтетический аналог). Основание – подача уполномоченным юридическим лицом ООО «Новартис Фарма», Россия заявления об отмене государственной регистрации ЛП. Ранее была отменена госрегистрация восьми лекарственных препаратов. gxpnews