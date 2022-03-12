Фарммедпром сможет отсрочить обязательства по субсидиям на срок до года

Отсрочка исполнения обязательств регламентирована постановлением Правительства РФ №308 от 9 марта 2022 года.
Послабление касается субсидий, заключенных по госпрограммам «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Научно-технологическое развитие РФ» и других направлений.
Подать заявление о продлении сроков для достижения показателей, предусмотренных субсидиями, могут предприятия-получатели субсидий, пострадавшие от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств по обязательствам, наступающим после 23 февраля 2022 года, в случае невозможности их достижения в 2022 году.
Максимальный срок продления для выполнения обязательств составит 12 месяцев. По замыслу Минпромторга РФ, мера позволит снизить нагрузку на производственный цикл компаний и сохранить его устойчивость.
Господдержка индустрии в 2018-2020 году включала в себя субсидии на организацию производства лекарственных средств, фармсубстанций и медицинских изделий, а также софинансирование затрат на проведение клинических исследований препаратов и испытаний медизделий. Общий объем финансирования по всем направлениям, включая льготные займы Фонда развития промышленности, Минпромторг РФ оценивал в 35 млрд рублей.
На реализацию госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в 2021–2024 годах планировалось направить до 39,7 млрд рублей (в 2013–2024 годах – всего 147,9 млрд рублей) из бюджета и внебюджетных фондов, 56,2 млрд рублей – на продпрограмму развития фармпромышленности, а 18,3 млрд рублей – на производство медизделий. На подпрограмму комплексного развития фарммедпрома предусматривалось 10,46 млрд рублей.
Фото: Паскаль Медикал