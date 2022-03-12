Фарммедпром сможет отсрочить обязательства по субсидиям на срок до года

Правительство РФ разрешило продлить до 12 месяцев сроки отчетности по субсидиям, полученным от государства по ряду направлений, включая госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Для этого предприятиям, получившим субсидию и пострадавшим от «введения ограничительных мер со стороны иностранных государств», необходимо подать специальное заявление в Минпромторг РФ. Правительство РФ разрешило продлить до 12 месяцев сроки отчетности по субсидиям, полученным от государства по ряду направлений, включая госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Для этого предприятиям, получившим субсидию и пострадавшим от «введения ограничительных мер со стороны иностранных государств», необходимо подать специальное заявление в Минпромторг РФ.

Отсрочка исполнения обязательств регламентирована постановлением Правительства РФ №308 от 9 марта 2022 года.

Послабление касается субсидий, заключенных по госпрограммам «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Научно-технологическое развитие РФ» и других направлений.

Подать заявление о продлении сроков для достижения показателей, предусмотренных субсидиями, могут предприятия-получатели субсидий, пострадавшие от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств по обязательствам, наступающим после 23 февраля 2022 года, в случае невозможности их достижения в 2022 году.

Максимальный срок продления для выполнения обязательств составит 12 месяцев. По замыслу Минпромторга РФ, мера позволит снизить нагрузку на производственный цикл компаний и сохранить его устойчивость.

Господдержка индустрии в 2018-2020 году включала в себя субсидии на организацию производства лекарственных средств, фармсубстанций и медицинских изделий, а также софинансирование затрат на проведение клинических исследований препаратов и испытаний медизделий. Общий объем финансирования по всем направлениям, включая льготные займы Фонда развития промышленности, Минпромторг РФ оценивал в 35 млрд рублей.

На реализацию госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в 2021–2024 годах планировалось направить до 39,7 млрд рублей (в 2013–2024 годах – всего 147,9 млрд рублей) из бюджета и внебюджетных фондов, 56,2 млрд рублей – на продпрограмму развития фармпромышленности, а 18,3 млрд рублей – на производство медизделий. На подпрограмму комплексного развития фарммедпрома предусматривалось 10,46 млрд рублей.