СМИ попросили разрешить рекламу рецептурных лекарств

Руководители СМИ попросили разрешить рекламу рецептурных лекарств. С такой инициативой они выступили на фоне отказа иностранных брендов продвигать свою продукцию в России.

Руководители СМИ попросили Минцифры либерализовать законодательство на фоне отказа иностранных брендов от рекламы в России. Так, они предлагают разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя. Об этом РБК рассказали три источника на медиарынке. Эти инициативы Минцифры должно направить в Минфин и премьеру Михаилу Мишустину, рассказал изданию гендиректор ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

«Есть понимание, что без дополнительных мер поддержки СМИ могут продержаться от двух месяцев до конца года, после чего они впадут в ступор, если текущие проблемы продолжатся», — уточнил Сунгоркин.

РБК направил запрос в Минцифры, ФАС и Минздрав.

Продвигать в СМИ сейчас разрешено только безрецептурные лекарства. Так, по оценке AdIndex, «Отисифарм» в 2020 году потратила на рекламу 3,6 млрд руб., GSK Consumer Healthcare — 2,8 млрд руб., Sanofi — 2,3 млрд руб. Продажи рецептурных препаратов в 2021 году, по данным RNC Pharma, составили в целом по России 1,37 трлн руб. (в розничных ценах, с НДС).

Ранее вопрос о либерализации законодательства уже поднимался. Так, в марте 2016 года с предложением легализовать рекламу рецептурных препаратов выступили в Минцифры. В апреле 2020 года ведомство также сообщило, что готовит пакет соответствующих инициатив. Однако они так и не были реализованы.

В мае 2021 года депутат от ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект, которым предлагалось запретить размещение рекламы лекарств на телевидении и радио. По мнению автора, это должно было снизить смертность от самолечения, а также позволить снизить цены на лекарства, так как производители не будут закладывать в них рекламные расходы.

В январе 2022 года Госдума отклонила внесенный законопроект. Депутаты пришли к выводу, что такие изменения, наоборот, затруднят получение гражданами информации о препаратах.

Артем Косенок

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