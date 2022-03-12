Минздрав начал процедуру регистрации первого в своем классе препарата опаганиб

RedHill Biopharma подала документы на регистрацию в России опаганиба с торговым наименованием «Елива». Компания завершила испытания препарата в 2021 году. Ранее сообщалось об успешных результатах исследования у госпитализированных пациентов с тяжелой пневмонией при COVID-19.

Минздрав начал процедуру регистрации препарата опаганиб. Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств 10 марта 2022 года. Лекарство регистрируется с торговым названием «Елива», капсулы 250 мг. Пока неясно будет ли в показаниях применения лекарства лечение COVID-19. Эти данные станут известны после одобрения Минздрава.

Клинические исследования препарата завершились в июле 2021 года. Согласно ГРСЛ, проводилась II-III фаза испытаний, в которой, изучалась безопасность и переносимость опаганиба у взрослых пациентов с тяжелой коронавирусной пневмонией. Международное исследование проходило в 32 центрах России, было включено 300 участников.

Опаганиб является первым в своем классе селективным ингибитором сфингозинкиназы-2 (SK2), с противоопухолевой, противовоспалительной и противовирусной активностью. Препарат блокирует синтез сфингозин-1-фосфата (S1P), который способствует росту опухоли, пролиферации и патологическому воспалению, включая продукцию провоспалительных цитокинов.

Препарат разрабатывался в качестве потенциальной терапии нескольких заболеваний. В начале февраля компания сообщила об успешных испытаниях препарата у госпитализированных пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19.

Вероника Догузова

pharmvestnik